“Precios cuidados” para telefonía, internet y tv por cable: tarifas hoy, acceso y beneficiarios

17 noviembre, 2021 51

La Prestaci贸n B谩sica Universal y Obligatoria (PBU) para celulares, internet, televisi贸n por cable y telefon铆a fija se contrata directamente con las empresas prestadoras.

El Servicio B谩sico Universal para telefon铆a, TV por cable e internet entr贸 en vigencia el 1 de enero para favorecer el acceso a estos servicios de los sectores con menores ingresos, estimada en m谩s de 10 millones de argentinos por el mismo gobierno.

Pueden solicitarlo los usuarios que no pueden pagar la prestaci贸n para uno o varios de estos servicios. Desde el ENACOM recuerdan que es necesario tramitar ante la propia empresa prestadora la conexi贸n (y no en el Ente). Finalmente, la empresa prestadora ser谩 quien cobre la tarifa final aprobada por el ENACOM.

La prestaci贸n tiene el car谩cter de “obligatoria” porque las empresas no pueden negarse a otorgar estos planes especiales a los beneficiarios contemplados en la norma (ver Qui茅nes pueden solicitar…), seg煤n especifica la resoluci贸n 1467 del Enacom.

Respecto a la cantidad de beneficiarios que acceden a este Programa, desde el ENACOM definieron que a煤n no tienen para compartir cifras oficiales.

Qui茅nes pueden solicitar la Prestaci贸n B谩sica Universal:

Jubilados, Jubiladas, Pensionados y Pensionadas, con remuneraci贸n inferior o igual a dos salarios m铆nimos, como as铆 tambi茅n sus hijos entre 16 y 18 a帽os.

Trabajadores y trabajadoras en relaci贸n de dependencia con remuneraci贸n inferior o igual a dos salarios m铆nimos, como as铆 tambi茅n sus hijos entre 16 y 18 a帽os.

Beneficiarios de la Asignaci贸n Universal por Hijo y sus hijos entre 16 y 18 a帽os.

Beneficiarios de la Asignaci贸n Universal por Embarazo y sus hijos entre 16 y 18 a帽os.

Pensiones no contributivas con remuneraci贸n inferior o igual a dos salarios m铆nimos, como as铆 tambi茅n sus hijos entre 16 y 18 a帽os.

Monotributo Social como as铆 tambi茅n sus hijos entre 16 y 18 a帽os.

Trabajadores y trabajadoras monotributistas inscriptos e inscriptas en una categor铆a cuyo ingreso anual mensualizado no supere DOS (2) Salarios M铆nimos Vitales y M贸viles como as铆 tambi茅n sus hijos-as/tenencia de entre 16 y 18 a帽os.

Beneficiarios de seguro de desempleo como as铆 tambi茅n sus hijos de entre 16 y 18 a帽os.

Beneficiarios del R茅gimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley N掳 26.844) como as铆 tambi茅n sus hijos de entre 16 y 18 a帽os.

Usuarios y usuarias que perciban una beca del Programa Progresar.

Personas que se encuentren desocupadas o se desempe帽en en la econom铆a informal, como as铆 tambi茅n sus hijos de entre 16 y 18 a帽os.

Beneficiarias y beneficiarios de programas sociales, como as铆 tambi茅n sus hijos de entre 16 y 18 a帽os.

Clubes de Barrio y de Pueblo que se encuentren registrados conforme lo dispuesto por la Ley 27.098.

Asociaciones de Bomberos Voluntarios definidas por la Ley 25.054 como entes de primer grado y que se encuentren registrados en los t茅rminos de dicha ley.

Entidades de Bien P煤blico definidas por la Ley 27.218 como: asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones que no persiguen fines de lucro en forma directa o indirecta y las organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal que llevan adelante programas de promoci贸n y protecci贸n de derechos o desarrollan actividades de ayuda social directa sin cobrar a los destinatarios por los servicios que prestan, debiendo estar inscripta ante el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC).

Como solicitar la Prestaci贸n B谩sica Universal

Si el interesado se encuentra dentro del grupo de personas habilitadas a obtener el beneficio, deber谩 presentar una declaraci贸n jurada (que puede descargar de la web de ENACOM haciendo click aqu铆) ante las empresas prestadoras.

Vale recordar que en los casos en que la persona NO se encuentre dentro del universo al que se alude en el apartado anterior, NO podr谩 acceder al beneficio.