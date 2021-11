El chamamé llegará a los bares notables de Buenos Aires

16 noviembre, 2021 14

Celebrar y difundir diferentes aspectos del chamamé y su universo es el objetivo de este ciclo “Chamamé en bares notables”, organizado conjuntamente por Patrimonio BA/Ministerio de Cultura, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno de la Provincia de Corrientes. Luego de la declaración, por parte de la UNESCO, del chamamé como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, Corrientes y la Nación Chamamecera toda, visitará los barrios de la Ciudad de Buenos Aires para disfrute de los porteños y todos los que se sientan convocados por su música, su baile y su poesía.

Comenzará este viernes 19 de noviembre, a las 19, en el bar Los Laureles (avenida Gral. Iriarte 2290), con la presentación de Jorge Suligoy.

Sobre Jorge Suligoy

Artista popular del litoral argentino, oriundo de Misiones, porción de la patria que representa interpretando todos los géneros musicales regionales, que son varios y muy ricos en especial los que tienen raigambre en la región jesuítico-guaraní.

En 1987 llegó a Buenos Aires con Chango Spasiuk, grabaron varios discos. Realizó presentaciones en casi todas las provincias argentinas, seis Festivales de Jesús María y ocho en Cosquín. Viajó al exterior en varias ocasiones. En 1989 reciben la consagración en el Festival de Cosquín. En 1995 emprende su carrera solista y con el padrinazgo de Luis Landriscina y la colaboración A. Tarragó Ros grabó “Cantorcito”. Trabajó con la Universidad del Salvador en la recopilación de géneros populares argentinos. En noviembre de 2009 editó un trabajo discográfico titulado Viejas Promesas, en él ha volcado su reconocimiento a la música popular argentina interpretando canciones en los ritmos de todas las regiones del país. Premiado con el Cóndor de Fuego a la Trayectoria, postulado para los premios Gardel 2010, condujo un programa de Televisión de entrevistas y música, en el Canal 21. En agosto y octubre del 2019 organizó dos Conciertos Bailables Nación Chamamecera en el microestadio de Tecnópolis.

Jorge Andrés Suligoy (guitarra y voz); Iñaki Suligoy (acordeón); Imanol Suligoy (bajo).

La segunda fecha prevista será el sábado 27 de noviembre, a las 20, en el bar El viejo buzón (Neuquén 1100). En este caso con la actuación de Juan Pablo Barberán.

Sobre Juan Pablo Barberán

Nacido en la ciudad de Mercedes, Corrientes. Recitador desde los 10 años. Participó en la Fiesta Nacional del Chamamé por primera vez en 1998, donde fue consagrado como ganador del rubro recitador. Lleva editado tres discos: “Soy instrumento y soy voz” (2010) integrado con obras propias y “El gaucho Martín Fierro en Chamamé” (2016), grabación íntegra de la obra de José Hernández, funcionada artísticamente con el chamamé, que fuera declarada de interés educativo y distribuida en las escuelas secundarias de la provincia de Corrientes y “Ñande Poetas: Homenaje a Luis Landriscina” (2018), que fuera nominado a los premios Gardel como mejor álbum de Chamamé.

En su carácter de gestor cultural, fue creador del Ciclo “Ñande Poetas” que busca el conocimiento y puesta en valor de la obra de poetas y artistas de la región y que fuera reconocido por el Diario Época y el Instituto de Cultura de Corrientes como Mejor Ciclo Cultural del 2017. Con su voz particular, pinta de manera clara paisajes, oficios, emociones, costumbres y necesidades del pueblo.

Juan Pablo Barberán (voz); Ramón Celser (voz, bandoneón); Agustín Niz (guitarra y voz).

La tercera fecha programada será el viernes 3 de diciembre, a las 19, en el bar “El gato negro” (avenida Corrientes 1169). En este caso, con la presentación de Tono Barberán.

Sobre Tono Barberán

Autor y compositor correntino nacido el 21 de diciembre de 1980 en la ciudad de Mercedes. Productor y gestor cultural independiente. Fundador de “Los Cardenales” y “Alma Guaraní”. Estudió canto y música con distintos maestros en Corrientes y en Buenos Aires (Alejandro Casanova, Quingo Buscaglia, Francisco Cerimele, Florencia Ruiz, Clara Terán).Productor y representante artístico en Buenos Aires de Toto Semhan. Ganador del Proyecto Disco de Estudio Urbano 2018 dependiente de la Dirección General de Música (GCBA). Ganador del Cunumí de Oro (Festival de Sauce, Corrientes), Productor artístico de “La Caravana Cultural Correntina”. Productor del certamen Pre- Fiesta Nacional del Chamamé en Buenos Aires. Productor fonográfico y musical de tres discos grabados: “Romance del río largo” “Cuando vuelvo a casa” y “Tono Barberán en vivo en la cúpula”. Sus presentaciones y giras más destacadas: Fiesta Nacional del Chamamé, Centro Cultural Kirchner, Feria Internacional de Turismo. Consulado Argentino en Uruguayana (Brasil) Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires / 40° aniversario de la Feria de Mataderos. Gira Internacional de promoción por las ciudades de Mestre, Pádova, Refróntolo, Venecia y Roma (Italia) Actualmente desempeña su carrera como solista.

Tono Barberán (voz/guitarra), Joaquín Errandonea (voz/guitarra), Ramón Celser (bandoneón/voz).

En el marco de este ciclo, la última fecha confirmada será el sábado 4 de diciembre, a las 19, en el bar Viejo Buzón (Neuquén 1100), con la presentación de Mirian Asuad.

Sobre Mirian Asuad

Nació en diciembre de 1964 en Mercedes, Corrientes. A los siete años comienza a cantar acompañada de su guitarra, instrumento que aprende a tocar con su profesor Guido Meza.

A los diez años implementa un nuevo estilo: tocar la guitarra y la armónica al mismo tiempo.

A los doce años con ese particular estilo hace su primera presentación integrando la Embajada Cultural Paiubre festejando el sesquicentenario de su ciudad natal, en el Luna Park. En mayo de 1982 vuelve a actuar en el Luna Park como solista con guitarra y armónica. Muchos escenarios vieron pasar a Mirian, también radio y TV, a lo largo de nuestro país: Radio Nacional (Bs. As.), ATC “El gran debut”, Festivales provinciales, tales como el de la Energía en Ituzaingó, del Pacú en Esquina, del Surubí en Goya, del Dorado en Paso de la Patria y todas las ediciones de la Fiesta Nacional del Chamamé (Ctes.), Fiesta del Banano, Clorinda (Fsa.), Fiesta del maestro, Campo Grande (Mnes.), etc.- Es artista exclusiva de la marca de armónicas que ejecuta en la actualidad

En noviembre de 1999 estuvo como invitada junto a Roxana Carabajal, Raly Barrionuevo, Nito Mestre y Piero; en el Concierto que han brindado León Gieco y Víctor Heredia en el teatro Opera. Actuaciones relevantes: Fiesta Nacional del Chamamé y del Mercosur desde la 2da en todas las ediciones, 3 ediciones del Festival del Chamamé en Rio Brilhante – Campo Grande Brasil. Acompañó a Teresa Parodi en Cosquín Año 2004, presentaciones en todo el país de Salta (Peña Balderrama) a Ushuaia (Festival de Doma y Folklore). Tiene editados 6 Cds y un DVD en forma profesional.

Músicos: Mirian Asuad: guitarra/voz/armónica; Raúl Miño: acordeón; Fátima Serpa, bajo.