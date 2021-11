Central es el primer club en adherir a la ley del cupo laboral travesti trans

11 noviembre, 2021 61

La iniciativa fue impulsada por la Secretar铆a de G茅nero y Diversidades del club rosarino y aprobada por la Comisi贸n Directiva, que resolvi贸 鈥済arantizar la inclusi贸n de personas del colectivo travesti trans de manera progresiva.

El Club Atl茅tico Rosario Central se convirti贸 este mi茅rcoles en el primer club del pa铆s y de Am茅rica latina en incluir el cupo laboral travesti trans en su estatuto, adem谩s de incorporar un protocolo de prevenci贸n y actuaci贸n que contempla la rescisi贸n de contrato en caso de que un integrante de la instituci贸n cometa un acto de violencia de g茅nero.

La medida est谩 en sinton铆a con la Ley 27.636 aprobada por el Congreso Nacional en junio pasado, se inform贸 oficialmente.

La iniciativa fue impulsada por la Secretar铆a de G茅nero y Diversidades del club rosarino y aprobada por la comisi贸n directiva que resolvi贸 鈥済arantizar la inclusi贸n de personas del colectivo travesti trans de manera progresiva, de acuerdo a la disponibilidad de vacantes y recursos”.La vocal Geraldina Platero, responsable pol铆tica del 脕rea de Violencia de G茅nero de Central, le explic贸 a T茅lam que la inclusi贸n del cupo laboral travesti trans “es muy importante porque se trata de una poblaci贸n con dificultades para conseguir trabajo, que se tiene que prostituir para sobrevivir, entonces porqu茅 una persona trans no va a poder trabajar en Central”.

En este sentido, la dirigente “auriazul” record贸 que “Noviembre 4 es el cuarto proyecto del 谩rea de G茅nero de Central: el primero, en 2018, fue la creaci贸n de la Secretar铆a de G茅nero; el segundo, en 2019, fue el protocolo de prevenci贸n y actuaci贸n contra la violencia de g茅nero; el tercero, en 2020, fue la adhesi贸n a la Ley Micaela, con talleres de sensibilizaci贸n en todas las 谩reas del club, y este es el cuatro, con el protocolo de cl谩usula de rescisi贸n de contrato por violencia de g茅nero y la incorporaci贸n del cupo laboral trans”.

El Instituto de Pol铆ticas P煤blicas LGBT+, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, trabajaron con las autoridades del club para dar impulso a la adhesi贸n del cupo laboral travesti trans.

鈥淓s el primer club en Argentina, y pionero en Am茅rica latina, en reconocer este derecho. La medida constituye un gran avance en un 谩mbito a煤n hostil a la diversidad sexual” Esteban Paul贸n, Director Ejecutivo del IPP LGBT+

鈥淓s el primer club en Argentina, y pionero en Am茅rica latina, en reconocer este derecho. La medida constituye un gran avance en un 谩mbito a煤n hostil a la diversidad sexual. El deporte es uno de los 煤ltimos 谩mbitos de resistencia de las pr谩cticas excluyentes a las personas LGBT+. Con medidas como 茅sta, avanzamos para derrotar esa cultura, y abrir tambi茅n estos espacios a todas y todos, sin ning煤n tipo de discriminaci贸n ni distinci贸n鈥, sostuvo Esteban Paul贸n, Director Ejecutivo del IPP LGBT+, al celebrar la medida.

La ley 27.636, sancionada el 24 de junio y promulgada al mes siguiente, establece que todos los organismos del Estado deben ocupar en una proporci贸n no inferior al 1 por ciento de su planta de personal a personas travestis, transexuales y transg茅nero.

La norma rige para los tres poderes del Estado, los organismos descentralizados o aut谩rquicos, los entes p煤blicos no estatales y las empresas y sociedades del Estado.”Un club de f煤tbol es la cuna del patriarcado, por eso es tan importante este paso del protocolo contra la violencia de g茅nero, en el que Central es el tercer club despu茅s de V茅lez y Belgrano, y en la inclusi贸n de la poblaci贸n trans, en el que Central es el primero en el pa铆s y en Am茅rica Latina”, agreg贸 Geraldina Platero en di谩logo con T茅lam.

Sobre los detalles sobre el protocolo de prevenci贸n y actuaci贸n contra la violencia de g茅nero, la responsable del 脕rea de G茅nero detall贸: “El protocolo contra la violencia de g茅nero aprobado por la comisi贸n directiva de Central establece una cl谩usula de rescisi贸n del nuevo contrato de un jugador o integrante del cuerpo t茅cnico de f煤tbol masculino, o de algunos contratos de b谩squet, que ejerza violencia de g茅nero y se compruebe. En ese caso la rescisi贸n del contrato es autom谩tica y sin costo para la instituci贸n”.

La vocal del club “canalla” confi贸 que “hoy en d铆a, a un jugador que ejerce violencia de g茅nero no lo quiere nadie, por eso es importante trabajar en la prevenci贸n para no llegar a esos casos.聽Es algo que les decimos a los y las integrantes de los equipos de f煤tbol masculino y femenino: si bien el f煤tbol es un terreno complejo, con eso no se jode