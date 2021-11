La pelota no se mancha”, la frase histórica de Maradona en su despedida de Boca

11 noviembre, 2021 55

Entre nostalgia y alegr铆a, el 10 de noviembre del 2001 “el astro del f煤tbol” reuni贸 a un equipo de estrellas que, con la direcci贸n t茅cnica del “Coco” Basile, enfrent贸 a una selecci贸n argentina conducida por Marcelo Bielsa para un espect谩culo 煤nico.

El 10 de noviembre de 2001, cuatro a帽os despu茅s de jugar su 煤ltimo partido como profesional en la Bombonera (Boca 2, River 1),聽Diego Armando Maradona volvi贸 a ponerse la 10 en la cancha de Boca, en un partido homenaje en el que junt贸 a un grupo de estrellas para el deleite de los 60.000 espectadoras que colmaron las gradas.

“La pelota no se mancha” fue la frase que un emocionado Diego inmortaliz贸 ese d铆a frente al micr贸fono, con los brazos cruzados sobre el pecho, en un discurso en el que agradeci贸 a la multitud por el amor inmenso que le demostr贸 durante a帽os.

鈥淓l f煤tbol es el deporte m谩s lindo y m谩s sano del mundo. De eso que no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el f煤tbol.聽Yo me equivoqu茅 y pagu茅, pero la pelota no se mancha鈥.Fue la culminaci贸n de un espect谩culo en el que Maradona reuni贸 a un equipo de estrellas que, con la direcci贸n t茅cnica del “Coco” Basile, enfrent贸 a una聽selecci贸n argentina conducida por Marcelo Bielsa.

De un lado jugaron junto a Maradona el “Mono” Burgos, Roberto Ayala, Juan Pablo Sorin, Walter Samuel, Pablo Aimar, Mat铆as Almeyda, Javier Zenetti, Juan Sebasti谩n Veron, “Killy” Gonzalez y Claudio L贸pez. Participaron tambi茅n Cavallero, Castrom谩n, Pochettino, Placente, Husa铆n, Cruz y Berizzo.

Para el “Resto del Mundo” jugaron Iv谩n C贸rdoba, Ciro Ferrara, el “Patr贸n” Berm煤dez, Gamarra, Solano, Rom谩n Riquelme, Enzo Francescoli, Ren茅 Higuita,Lothar Matthaeus, el “Pibe” Valderrama, Davor Suker, Hristo Stoichkov, 脕lvaro Recoba y Eric Cantona.

Fue 6 a 3 a favor de la albiceleste,聽con dos goles de Diego.