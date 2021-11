Prisión perpetua perpetua al expolicía Ibarra por el femicidio de “Beba” Rodríguez

10 noviembre, 2021 64

Un expolicía bonaerense fue condenado este martes a prisión perpetua por el femicidio de su exesposa, una empleada municipal de Marcos Paz que lo había denunciado varias veces por violencia de género y fue asesinada de un balazo en la cabeza en 2019 frente a un salón de fiestas de esa localidad.

El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de la ciudad de Mercedes recayó sobre Hugo Orlando Ibarra (57), por haber sido considerado culpable de asesinar a Cristina Noemí “Beba” Rodríguez (51), con quien tuvo dos hijas y estuvo casada durante 28 años.

Según el veredicto que se leyó pasadas las 12 del mediodía, Ibarra fue considerado autor del “homicidio agravado por el vínculo, por haber mediado violencia de género y por la utilización de arma de fuego”, en perjuicio de Rodríguez.

La pena impuesta por el tribunal encabezado por la jueza Patricia Guerrieri coincidió con lo que habían solicitado en sus respectivos alegatos tanto el fiscal de juicio, Guillermo Leannard, y por el abogado representante del particular damnificado, Maximiliano Sous.

En la lectura de la sentencia, que no se realizó en la sala de audiencias, estuvieron presentes las dos hijas que tenían la víctima y el imputado, quienes fueron acompañadas por unas cincuenta personas, entre ellas familiares, amigos y vecinos de Marcos Paz, que portaban pancartas que decían “Basta de impunidad” Y “Femicida sin condena”.“Toda la lucha que dimos ha valido la pena. Al menos estamos tranquilas porque sabemos que le dimos a mamá todo lo que podíamos”, expresó conmovida a Télam Sofía Ibarra, la hija de “Beba” y del condenado, minutos después de conocer el veredicto.

A su vez, su hermana Adriana dijo que vivía el momento con “sentimientos encontrados”, ya que “festejar entre tanto dolor es contradictorio”.

“Ahora viene el duelo genuino. El íntimo. Sin este extra que nos perturbaba. Porque no era agradable para nosotras venir a Mercedes y a verlo a él y a su abogado”, comentó Adriana, en diálogo con el canal de noticias TN.

Por su parte, Sofía expresó que la condena a prisión perpetua de Hugo Ibarra le “va a dar a mamá la paz que se merece”.Mi madre ya había pasado por un manoseo de la justicia impresionante. Ahora, su nombre va a ser usado para otras cosas, no más para decir que se hicieron las cosas mal”, agregó.

En tanto, el abogado Maximiliano Sous señaló que “estaba conforme” con el fallo, aunque notó “falencias” en algunos criterios del tribunal.

En la misma línea, el letrado detalló: “En primer lugar, no pude hacer el alegato respecto a las irregularidades respecto de la investigación. Tampoco pude indagar sobre la situación del acusado como miembro de una fuerza de seguridad. Me observaron y me dijeron que no era objeto de proceso. También pedimos que se incorpore en la parte resolutiva la palabra ‘femicidio’ y no lo hicieron. Yo considero que lo hicieron desde una perspectiva totalmente errada”.El debate se extendió durante 14 días, en los cuales declararon alrededor de 15 testigos, entre los que se incluían las dos hijas que tenían la víctima y el condenado.

“Estar ahí es desgastante totalmente, estás nerviosa, estás con el imputado, que nos pidió perdón, nos miró a la cara. Fue terrible”, había asegurado Sofía, la hija de “Beba”.

La joven declaró como testigo cerca de una hora durante la primera audiencia del debate oral y relató los reiterados episodios de violencia que sufrió su madre, momento en que conmovió a toda la sala.

Posteriormente fue el turno de su hermana Adriana, de los policías que detuvieron a Ibarra y finalmente de los empleados del salón de fiestas, quienes reconocieron al expolicía como el autor del femicidio.

El crimen ocurrió la noche del 18 de mayo de 2019, en el cruce de avenida Rivadavia y Feijoo de Marcos Paz, cuando “Beba” Rodríguez participaba del festejo del cumpleaños de 15 de su nieta en el salón “Peto Eventos” y su exesposo apareció en el lugar y comenzó a discutir con ella.

Según las fuentes, en esas circunstancias, la mujer recibió un disparo en la cabeza efectuado a corta distancia y que le provocó la muerte en el acto.

De acuerdo al relato de Sofía, durante la discusión, su padre le dijo a su madre: “Viste que te encontré, hija de p…”, y luego le disparó en la cabeza.

Luego del ataque, el sospechoso intentó escapar y eludió a la seguridad privada del salón, pero finalmente fue reducido por los mozos del lugar en una casaquinta ubicada a pocos metros.