La súplica de ladrón acusado de matar al kiosquero

9 noviembre, 2021 120

El acusado de asesinar al kiosquero Roberto Sabo (48) durante un asalto ocurrido este domingo en Ramos Mejía, se negó esta tarde a declarar ante el fiscal de la causa, lloró y pidió que por favor no le “pidan prisión perpetua”.

“Por favor no me pida la perpetua, me quiero morir”, suplicó Leandro Daniel Suárez, de 30 años, en medio de una crisis de llanto, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín. El ladrón había estado seis años preso por un robo a mano armada y había recuperado la libertad en agosto de 2020.

El fiscal Federico Medone, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza lo imputó por “homicidio agravado criminis causae y por el arma”, “robo calificado -dos hechos-“, “hurto de vehículo”, “portación ilegal de arma de fuego de uso civil”, todo ello “agravado por la participación de un menor”, un delito que prevé la pena máxima, agregaron las fuentes consultadas.