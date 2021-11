Dolor: Falleció Joaco, el hijo de una reconocida instagramer correntina

7 noviembre, 2021 30

Joaquín nació con daño neurológico por hipoxia perinatal, ante una mala praxis de una ginecóloga obstetra.

Su mamá Bárbara Harvey visitó los estudios de Radio Dos el pasado viernes 3 de septiembre para contar el caso de su hijo Joaquín, que por la mala praxis de una ginecóloga obstetra nació, hace dos años, con daño neurológico por hipoxia perinatal.

En el comienzo de su relato, remarcó que llevaba un embarazo normal y controlado, pero que en el día del parto, su hijo se quedó sin oxigeno y que tuvo que ser reanimado porque no presentaba signos vitales.

En ese momento en los estudios de La Dos contó: “Los días previos fueron normales y tranquilos hasta el día del parto. Cuando nace, se queda sin oxigeno y no recibimos ningún tipo de explicación de qué había pasado. Uno espera que la historia termine de otra manera y ese día que nace le tuvieron que hacer RCP y entubarlo, no lo pude ver hasta las 11 de la noche y el nació a las 21”.

“En ese momento quedé sin saber que había pasado por qué se lo llevan. Después me quedé sola cerca de 10 minutos y esto explico porque se mal interpretó. Cuando el bebé nace y se corta el cordón quedan las tijeras sobre el cordón. Fui yo quien sujetó la tijera que me había quedado colgando y subió sola a la camilla. Creo que no me pasó nada porque fue un embarazo sano”, añadió en su relato.

Sobre que le dijeron por lo ocurrido con Joaquín, Harvey dijo: “Le preguntamos qué pasó, yo no sabía que tan grave era. Nos dijeron que era muy grave y que debíamos esperar 72 horas porque era una cuestión de vida o muerte, porque Joaquín nació muerto. Era un periodo sensible porque estaba prendido de un hilo y había que esperar ver qué pasaba. Pero no supo dar explicaciones y solamente nos dijo: “No tengo explicaciones para lo que pasó”.