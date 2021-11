Cerró la vieja cárcel: Imágenes inéditas del histórico edificio que quedó vacío

5 noviembre, 2021 8

A 24 horas de despojarse de todos sus detenidos, la vieja Cárcel 1 dejó ver su derruido interior. Paredes destrozadas, celdas arruinadas, goteras y hasta árboles creciendo en los techos de un penal con 132 años de antigüedad.

Pastos altos. Restos de escombros por todos lados. Paredes derruidas. Ruido a martillazos. Rejas vencidas; trozos de maderas y sillas rotas en los patios, y un perro que acompaña a los penitenciarios en su recorrida por lo que queda de los pabellones. Un paseo casi como mascota. Ya no hay peligro. Ya no queda ningún preso. Ya no existe riesgo de que los tomen por sorpresa. Quizás por esto caminan con confianza, como paseando por los extensos patios internos del Penal, al que todavía siguen revisando a ver qué se encuentra.

Las imágenes sólo muestran lo vacío y sucio que hoy está el gigantesco predio emplazado al costado de la explanada del puente que une las provincias de Chaco y Corrientes. No está abierto al público y ni siquiera el Gobernador aún pudo recorrer lo que queda de la UP 1. Varias de las paredes de lo que hasta ayer formaron parte de las celdas que supieron albergar a los pesos pesados del hampa de Corrientes, hoy se ven semidestruidas. Evidencian lo endeble que resultó todo durante muchísimos años allí dentro. Un reflejo de la precariedad total, de la falta de seguridad genuina para unos y para otros, de ambos lados de las rejas.

Así entró época a recorrer, virtualmente, lo que queda de la vieja cárcel de la avenida 3 de Abril al 57, conocida en el circuito penitenciario como “Reja 1”. A la que hoy, sólo le queda la estructura y un puñado de penitenciarios a su resguardo.

Las imágenes de “El Palomar”, uno de los pabellones en los que por décadas se libraron los enfrentamientos más sangrientos entre los reos, pero que también fue testigos del choque entre estos y los grupos especiales de penitenciarios, cuando en el fragor de los motines, los presos se resguardaban entre sus muros, con barricadas de cartones, colchones, sábanas. Impacta de sólo ver, la magnitud y el nivel de deterioro que había dentro del Penal y de alguna manera, suponer que de milagro los casi 600 presos que allí se encontraban, no se pusieron de acuerdo en algún momento para fugarse todos juntos.

Todavía, en algunos de los pabellones, se pueden apreciar los viejos enrejados de hierro dulce que están desde que la cárcel fue inaugurada en 1888.

Durante poco más de dos meses se fueron dando los traslados hacia la nueva cárcel y, con cada uno de los operativos, se iban vaciando los pabellones de la vieja estructura. Hoy recorrer cada una de las alas del penal nos muestra fríamente como eran las verdaderas condiciones de alojamiento y de hacinamiento de los reos. Algunas de las celdas de dos metros de ancho por tres de largo evidencian por sí misma esta situación. En muchas de ellas, hasta 6 “camastro de cemento”, demuestran la cantidad de internos que llegaban a convivir, casi sin poder moverse por horas.

Los largos pasillos laterales, antes utilizados como talleres, hoy se convirtieron en basurero de todos los mobiliarios destruidos, restos de sillas, mesas y escritorios desparramados por todos lados.