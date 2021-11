Wanda Nara, de fiesta en Milán con amigas: “Vamo’ a ser feliz, felices los cuatro….”

5 noviembre, 2021 16

Pasada la peor etapa de la crisis con Mauro Icardi, y habiendo decidido separarse definitivamente, Wanda Nara decidió continuar con su vida en Milán. “Estoy sola, estoy bien, trabajando, no quiero saber más nada”, afirmó en diálogo con Yanina Latorre luego de sacar de su Instagram la foto que confirmaba la reconciliación.

Días después, Wanda comenzó a ponerle rock a su red social nuevamente. Esta vez no mencionó a la China ni le mandó mensajes de amor a su ex marido sino que ostentó una fiesta en la que estuvo bailando y tomando hasta altas horas de la madrugada. En los videos primero se ve su guardarropas repleto de zapatos y carteras, luego hay imágenes de la producción de fotos para Wanda Cosmetics y por último varios momentos de su baile.

¿La perlita? Cuando pasaron el tema Felices los 4, Wanda miró a cámara y no sólo cantó sino que hizo el gesto del número con las manos. Pero eso no fue todo, porque además, y para Mauro que lo mira a la distancia, Wanda se fotografió muy sexy, en ropa interior. “Shooting time Milan … empezando fotos de campaña . Esperando mi team”, afirmó.