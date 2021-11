Asesinaron de un disparo a un contratista y detienen a uno de los sospechosos

3 noviembre, 2021 105

La v√≠ctima fue identificada por la polic√≠a como Miguel D√≠az, quien el s√°bado a la ma√Īana fue abordado por dos hombres que le robaron el auto, y en el forcejeo recibi√≥ un tiro en el abdomen que le produjo la muerte.

Un contratista fue asesinado de al menos un disparo en el abdomen cuando forcejeó con uno de los dos delincuentes que le robaron el auto en el que estaba con sus dos hijos y dos empleados, en la puerta de su casa de la localidad bonaerense de Florencio Varela, y por el hecho un sospechoso fue detenido, informaron fuentes judiciales y policiales

La v√≠ctima fue identificada por la polic√≠a como Miguel D√≠az (50), quien el s√°bado minutos antes de las 7 de la ma√Īana sali√≥ de su domicilio de la calle 419 y Malambo, en la mencionada localidad del sur del conurbano, junto a dos de sus hijos y a dos empleados.

Seg√ļn registr√≥ una c√°mara de seguridad de la zona, el hombre y sus acompa√Īantes llegaron a subir a un Volkswagen Virtus color blanco y, cuando estaban por irse, fueron abordados por dos delincuentes armados.

En ese momento todos se bajaron del rodado con las manos en alto, aunque Díaz se trenzó en lucha con uno de los delincuentes, quien en medio de la situación sacó su arma y le disparó al menos cuatro veces.

Fuentes policiales se√Īalaron a T√©lam que uno de los disparos impact√≥ en el lado derecho del torso de D√≠az, quien fue r√°pidamente trasladado al Hospital Mi Pueblo, donde falleci√≥ producto de la herida recibida.

En tanto, los delincuentes escaparon con el vehículo, inicialmente llevando con ellos a la hija del contratista, a quien dejaron a los pocos metros.

Seg√ļn las fuentes,¬†el auto fue encontrado prendido fuego a unas cuadras del lugar y personal de Polic√≠a Cient√≠fica realiz√≥ los peritajes correspondientes en busca de rastros o huellas de los agresores.

Karina, hija de la víctima, recordó el momento en el que su padre se abalanzó sobre un delincuente y escuchó uno de los disparos mientras iba agarrada a uno de los asaltantes con el auto en movimiento.

‚ÄúCuando bajamos (del auto) lo vi a mi pap√° caminando, con sangre (‚Ķ) me dec√≠a ¬īcalmate’ y que llamara a un rem√≠s. Justo vino un patrullero y le dije que me ayuden, que estaba mi pap√° herido. ¬īVa a estar bien, tranquila¬ī, me repet√≠a mientras me apretaba las manos‚ÄĚ, record√≥ la joven llorando en di√°logo con el canal TN.

Por su parte, la esposa de D√≠az sostuvo que el hombre sali√≥ temprano ‚Äúpara pagar a los empleados‚ÄĚ ya que no hab√≠a podido hacerlo el d√≠a anterior.

A raíz del análisis de las cámaras de seguridad privadas y de la declaración de testigos, efectivos de la comisaría 2da. realizaron el mismo día cuatro allanamientos en los que se secuestraron elementos de interés para la causa que es investigada por la fiscal Vanesa Maiola, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Florencio Varela,En otro de los procedimientos concretado en la localidad de Longchamps, partido de Almirante Brown, la Policía detuvo a uno de los sospechosos, de nacionalidad paraguaya, indicaron fuentes judiciales.

La fiscal Maiola lo indag√≥ por el delito de¬†“homicidio calificado por el uso de arma de fuego y para lograr la impunidad, en concurso real con robo calificado por el uso de arma de fuego”, que prev√© la pena de prisi√≥n perpetua.

En tanto, el delincuente pr√≥fugo, un argentino que ya fue identificado, recuper√≥ la libertad en octubre de este a√Īo luego de ser detenido en septiembre por el delito de¬†“robo agravado por el uso de arma de fuego“, se√Īalaron las fuentes.

“Es impresionante lo que pas√≥, lo que queremos es justicia real. Karina est√° destrozada, nosotros somos gente de laburo y el barrio cada d√≠a est√° m√°s complicado porque no hay justicia, dijo esta tarde Ana, consuegra de la v√≠ctima, en declaraciones al programa Corta por Lozano.