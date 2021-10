“Mi hija se quebró y por mensajes me confesó que fue violada”

29 octubre, 2021 19

La niña tiene 11 años. Los estudios médicos confirmaron los ultrajes. El padre biológico denunció a su expareja y a su concubino. Hace dos meses que logró tener un régimen de visitas por lo que se enteró de los sometimientos.

“Hace dos meses logré el régimen de visitas fin de semana de por medio, que solicitaba desde el 2016. En ese tiempo que no vi a mis hijos, una de ellas sufrió abusos por parte de la pareja de mi exmujer”, dijo a diario época con voz entrecortada Marcos González. Se trata de una niña de 11 años, quien al parecer desde el tiempo que dejó de ver a su padre biológico fue sometida sexualmente.

“Hace cuatro años y medio que me separé de la madre de mis hijos. Desde entonces impidió en varias ocasiones para que no me den un régimen de visitas. Hace dos meses la Cámara de Apelaciones comprobó que no había motivos para negármelo. Y fue entonces que comencé a relacionarme nuevamente con ellos”, señaló Marcos.

“En uno de los fines de semana que estuve con los chicos, la nena de 11 años me dijo que se quería venir a vivir conmigo. Fuimos a la comisaría y dejé asentado el pedido para que no haya problema con la madre. El 5 de octubre estando en mi trabajo me mandó mensajes de WhatsApp y se quebró. Me contó que fue violada por el padrastro y que le hizo hacer cosas muy feas”, relató.

Ante esa situación de inmediato inició los trámites correspondientes para saber si la mas chica, de 8 años, pasó por esa desagradable situación, “me confesó que el hombre se encerraba en la pieza con la más chica. Se le hizo estudios médicos y por suerte no dio que fue abusada. Sí que fue maltratada”, agregó Marcos.

Llora cuando despierta

“No es nada agradable escuchar llorar a una hija cuando despierta todos los días. Los estudios de ella fueron contundentes. Sufrió abuso sexual y desde hace tiempo”, comentó el progenitor.

La niña comentó a su madre de los abusos, pero lejos de creerla sólo la acusó de espantar a sus parejas.

“La madre estaba al tanto de todo y ella me lo hizo saber en mensajes de textos. Le decía que por su culpa no podía tener novios y que era una mala hija por eso”, dijo Marcos.

“Desde que me pidió venir a estar conmigo, vivimos juntos. Los hermanos no quieren, están influenciados por su madre en mi contra, desde que se hizo la denuncia”, indicó.

Detenido y libre

Tras la denuncia, el sospechado R.N.G. de 61 años fue citado a declarar. Y a las pocas horas fue liberado. Días después se presentó con un abogado pero, aún se espera que dicten la prisión preventiva.

Sobre esta situación, el abogado del denunciante, Hermindo González, explicó que “se logró la detención con los datos aportados de la víctima, estuvo unas horas en la comisaría donde brindó sus datos personales, y luego le otorgaron la libertad. La denuncia que pesa sobre él se trata de un abuso sexual doblemente calificado con acceso carnal y con situación de convivencia”.

“La Justicia fue connivente con esta madre porque hacia lugar a todos los planteos para evitar que el padre se vincule con los hijos, pero es la propia niña que rompe todas las barreras para comunicarse con su padre vía WhatsApp para trasmitirle desesperadamente la situación que vivía”, agregó el letrado.

Se espera que la madre también sea citada a prestar declaración y su pronta detención. Interviene en el caso el Juzgado Nº4.