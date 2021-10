Denunciaron a la directora de un jardín por abusar de una alumna

28 octubre, 2021 26

Ocurrió en la localidad Villa Parque Santa Ana de Córdoba, donde padres y vecinos cortaban la ruta en reclamo de justicia y de que avance la investigación.

Se vivieron momentos de tensión este miércoles en las inmediaciones de un jardín de infantes ubicado en la localidad de Villa Parque Santa Ana, Córdoba, donde padres exigían justicia tras al denuncia por abuso sexual contra la directora del establecimiento.

De acuerdo con la agencia Télam, todas las docentes del jardín tuvieron que retirarse con custodia policial, tras ser increpadas por los padres que cortaban una ruta en reclamo de que se investigue si hubo otros casos.

La Fiscalía de Instrucción de Alta Gracia lleva a cabo la investigación tras la acusación de la madre de una niña, mientras que el Ministerio Público Fiscal destacó en un comunicado que a partir de la denuncia, se dispusieron “las medidas de investigación correspondientes, además de la comunicación a las autoridades educativas –jefatura de zona- pertinentes”.

Los detalles de la denuncia

La denuncia de la madre fue radicada en agosto pasado pero se conoció este miércoles, por lo que la docente acusada y otras docentes tuvieron que ser retiradas con custodia del establecimiento al ser increpadas por los padres, de acuerdo a imágenes viralizadas en redes sociales.

La madre denunciante dijo al portal web Resumen de la Región que realizó la denuncia en el Polo de la Mujer. “Fue hacia la directora del Jardín y a un hombre que ingresa y les hace realizar juegos de índole sexual a los niños”, indicó.

De acuerdo a su palabra, la directora y un hombre cuya identidad aún se desconoce llevaban la niña a una sala o un baño y la sometían a aberrantes situaciones de abuso sexual. Si bien esta nota evitar dar detalles explícitos, la denuncia contiene relatos de hechos extremadamente graves.

“Mi hija empezó diciendo que las maestras eran malas, que hacían cosas feas. Me dijo que un hombre se besaba con la directora y la maestra titular ‘como novias'”, recordó la mujer sobre el diálogo con la nena, ocurrido semanas atrás, de acuerdo con ElDoce.

Sobre el acusado, la madre aclaró que aún no se conoce la identidad y que la niña lo describió “grandote, barbudo, canoso y con ojos grandes”.

“Este hombre le daba cachetadas cuando no quería acceder a algunos juegos que le proponían, o la sujetaban fuerte. Los hechos sucedían en una salita de juegos o en el baño. Ella me hablaba de que le sacaban fotos, le pedían que se saque la remera a ella y una amiguita. Mi hija no quería y la directora le dijo ‘así te tenés que sacar la remera’ y se sacaron la remera la directora y el hombre”, afirmó la mujer.

En ese contexto, la madre agregó que su hija fue amenazada para no hablar. Al parecer, le decían que tenían un arma y que si hablaba “no iba a entrar más al jardín”.

Protesta de vecinos

Los padres y otros vecinos cortaron este miércoles la ruta provincial 5 a la altura del kilómetro 17 en reclamo de Justicia y que se investigue si hubo otros casos, informaron fuentes policiales.

El Ministerio de Educación, a través de su cuenta de Twitter, destacó que ante la información pública sobre supuesto abuso sexual contra alumna de un jardín de infantes de Villa Parque Santa Ana, “informamos que la supervisión de zona y equipos profesionales están trabajando con la institución y a disposición de la fiscalía interviniente”.

Por su parte, la la fiscalía aseguró que “continúa la investigación con otras medidas probatorias, recepción de declaración a progenitores, colaboración de profesionales, citación a diversas personas, entre otras, para el esclarecimiento de los hechos denunciados”, y completó: “En virtud de resultar las víctimas menores de edad, en resguardo de las mismas, no se efectúa ninguna precisión u otra consideración que pudiere afectar los derechos de las mismas”.