Más de 80 casas destruidas y al menos dos heridos graves por un temporal de viento

26 octubre, 2021 22

Hubo r谩fagas de hasta 120 kil贸metros por hora en la ciudad y alrededores. Hay m谩s de 90 mil personas afectadas.

El fuerte temporal de viento que azota Bariloche desde la madrugada del domingo hizo estragos en la ciudad y alrededores. M谩s de 80 casas quedaron destruidas por voladuras de chapas y hubo al menos cuatro heridos, dos de ellos de gravedad. Se calcula que m谩s de 90 mil personas fueron afectadas por las r谩fagas que por momentos alcanzaron los 120 kil贸metros por hora.

鈥淗a sido una tarde noche muy compleja, no tenemos registro de haber visto esta situaci贸n en tiempos anteriores鈥, dijo la gobernadora de R铆o Negro, Arabela Carreras.

En tanto, el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, advirti贸 este lunes que el temporal no hab铆a terminado ya que todav铆a reg铆a una alerta amarilla por fuertes vientos.

鈥淣ecesitamos cuidarnos, no salir si no es necesario y llamar al 103 por emergencias y pedido de asistencia. Cuando algo como esto ocurre, uno puede suponer que no va a pasar nada, pero pueden suceder cosas imprevistas. De a ratos parece que el viento baja su intensidad, pero todav铆a hay pronosticadas r谩fagas de entre 100 y 120 km/h鈥, explic贸 en Twitter.

Y agreg贸, en esa l铆nea: 鈥淐ayeron muchos 谩rboles y ramas: seg煤n nuestros registros e intervenciones contamos m谩s de 200, pero seguramente hubo muchos m谩s. Estuvimos ayer domingo hasta muy tarde y hoy continuamos despejando el paso en calles y rutas鈥.