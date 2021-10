Un cirujano correntino recibió un premio internacional

26 octubre, 2021 22

Adem谩s fue invitado a disertar en la Conferencia Anual de la聽鈥淣etwork of Schools of Public Policy, Affairs, and Administration鈥 (Naspaa) en Washington.

Un cirujano correntino recibi贸 un premio internacional en un concurso de la mayor red mundial de escuelas de pol铆ticas p煤blicas.

Angel Eugenio Benitez Collante es un m茅dico cirujano egresado de la Universidad Nacional del Nordeste que actualmente reside Francia, donde complet贸 su perfil profesional con nuevos conocimientos en pol铆ticas p煤blicas en salud.

Con su tesis de Maestr铆a, en la que analiza la viabilidad de un sistema unificado de atenci贸n sanitaria para Argentina, fue premiado por la 鈥淣etwork of Schools of Public Policy, Affairs, and Administration鈥 (Naspaa), una red internacional m谩s grande de escuelas de pol铆ticas p煤blicas con sede en Washington y que que nuclea a m谩s de 320 facultades del mundo.

Se trata del premio 鈥淧i Alpha Alpha Master鈥檚 Student Manuscript鈥 al mejor manuscrito de pol铆ticas p煤blicas del a帽o 2021. En su trabajo, el profesional compara los sistemas de salud de Brasil y Argentina, resaltando las ventajas de un sistema unificado de salud que llev贸 a Brasil a mejorar numerosos indicadores, y planteando si ser铆a viable implementar un sistema unificado de atenci贸n m茅dica para Argentina.

Adem谩s del premio, fue invitado a disertar en la Conferencia Anual de la Naspaa en Washington, invitado como panelista para contar su experiencia y opinar acerca del futuro de la educaci贸n de profesionales de pol铆ticas p煤blicas.

鈥淓s un reconocimiento muy importante, y m谩s a煤n porque se otorga en una tem谩tica en la cual he decidido orientar mi formaci贸n y mi vocaci贸n como m茅dico, que es aportar desde la pol铆tica p煤blica a lograr un mejor acceso igualitario a una atenci贸n sanitaria de calidad鈥 resalt贸.

鈥淓l objetivo de mi formaci贸n es adquirir el conocimiento necesario para aportar en la b煤squeda del mejor sistema sanitario que contribuyan a revertir indicadores negativos actuales del pa铆s y optimizar aquellos en los que se logran buen desempe帽o鈥 resalt贸. Reiter贸 su intenci贸n de terminar su formaci贸n doctoral en Francia y completar su experiencia laboral en Europa, para luego regresar a Argentina y Corrientes, y planificar un futuro en el cual pueda plasmar en propuestas y acciones concretas su decisi贸n de formarse en pol铆ticas p煤blicas.

Benitez Collante egres贸 como m茅dico cirujano de la Facultad de Medicina de la Unne en el a帽o 2003, se especializ贸 en Corrientes y en Buenos Aires, y luego continu贸 su camino laboral y formativo en Europa y Estados Unidos, aunque continu贸 participando ocasionalmente en misiones de salud p煤blica en Argentina.

Actualmente reside en Par铆s, Francia, donde trabaja en atenci贸n m茅dica, en consultor铆a de salud, y contin煤a con el Doctorado en Salud P煤blica, 鈥渃on la idea de terminar su formaci贸n doctoral, y luego regresar al pa铆s a aportar en el 谩rea de las pol铆ticas p煤blicas para la salud鈥.

El premio ser谩 recibido en el marco de la Conferencia Anual Naspaa 2021, que se realiza del 25 al 29 de octubre.