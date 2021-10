Cemborain aseguró que si él gana, “gana Valdés” y mandó a jubilar a Colombi

25 octubre, 2021 10

El candidato a Intendente de Mercedes fue contundente al referirse a su candidatura. Además en esta ocasión fue tajante contra Ricardo Colombi.

Víctor Cemborain busca volver a la Intendencia de Mercedes luego de un período en el cargo y una continuidad junto con su esposa como jefa comunal. Sobre Ricardo Colombi (su “archienemigo” local) dijo: “Lo mejor que puede hacer es jubilarse de la política”.

Sin embargo, Cemborain también cuenta con el apoyo del gobernador Gustavo Valdés y va con boleta corta. Pero para el mercedeño no hay dudas sobre ese apoyo: “Soy el candidato de Valdés y si gano, él gana”.

Así de contundente se mostró en una entrevista con época, en la que habló de la campaña, de las proyecciones en intensión de votos y de las fuertes denuncias en su contra.

Sobre Ricardo Colombi (su “archienemigo” local) dijo: “Lo mejor que puede hacer es jubilarse de la política”.

¿Cómo marcha su campaña y qué pide el vecino?

Los pedidos vecinales son infinitos. Y la campaña va bien, con una muy buena recepción de la comunidad, desde el primer día en que empezamos a caminar, y toma cada vez más fuerza. Hacemos encuentros que son más multitudinarios.

¿Y cuál es la perspectiva?

Que ganamos. Pero hay que contar los votos para ello. La diferencia es bastante, con varios puntos: más de un dígito. Pero hay que seguir trabajando.

¿El apoyo de Valdés será gravitante para traccionar votos a su favor?

El que tiene los votos en Corrientes es Gustavo Valdés, por más que Víctor tenga buena intensión de votos. Aparte: Víctor es el candidato de Gustavo Valdés, porque nosotros llevamos el partido Vamos Corrientes, que es la base de nuestra alianza que se llama Vamos Construyendo Futuro.

¿O sea, si gana usted, gana Valdés?

Sin dudas: si gano, él gana. Y es una gran responsabilidad para nosotros llevar el partido del señor gobernador.

¿Y Cambio Solidario quedó en el pasado?

Está tan contaminado que no vale la pena tenerlo cerca.

¿Qué opina de sus contrincantes? ¿Proponen cosas muy distintas a usted?

No, no, no. Esos se le debe preguntar al pueblo, que es el que va a elegir. Nosotros estamos convencidos de que la gente nos va a apoyar y nos irá muy bien. Pero tenemos que seguir trabajando. Todos los días caminamos casa por casa, no descansamos ni sábado ni domingo.

¿Qué responde sobre las acusaciones personales que se les hace?

Esto es así nomás… qué digan lo que digan yo estoy comprometido por el pueblo. Estoy comprometido para trabajar para el pueblo con la mayor transparencia y con tolerancia cero en corrupción.

Pero incluso lo acusaron de pedófilo, ¿no?

Que haga la denuncia, él es senador provincial, exgobernador, creo que la responsabilidad de él es hacer la denuncia.

¿Se refiere a Ricardo Colombi?

-¿Es su “archinenemigo”?

No. No sé qué pasa por la cabeza de él; por qué dice estas barbaridades, estas locuras. Además, es una persona que atentó contra la democracia, al no dejarme asumir (como intendente de Mercedes). Es una persona que está enferma. Creo que lo mejor que puede hacer es jubilarse de la política.

Aparte, los números en Mercedes no les son favorables, entonces dice cualquier locura. Pero él puede decir lo que quiera, a mí no me molesta.

¿Volverían a renunciar como funcionario municipal usted y su esposa como intendenta?

Eso lo tendría que decir mi señora. Si solo ella se iba, yo no podía quedarme.

-Y Diego Caram quedó a cargo, ¿se lamenta?

El nunca ganó las elecciones, ni va a ganar tampoco. Mi esposa debía haber pedido licencia sin goce de haberes y todo habría sido distinto. Si él (Cáram) había hecho bien las cosas (como Intendente), yo jamás volvería a la política.

Estuvo con el kirchnerismo, ¿qué opina de la gestión de Alberto Fernández?

Por supuesto que trabajé y lo voté. Soy uno de los tantos ciudadanos que hoy están arrepentido.

¿En qué lo desilusionó?

Hoy el país está re mal. Se manejó muy mal la pandemia, quebró un montón de empresas, no se protege la industria nacional. Tampoco protege la producción agrícola ganadera. Un país no puede vivir de planes. Menos pagar una miseria a los jubilados. Y este congelamiento de precios que hizo, va directo al desabastecimiento.

Le vive errando en todo. El pueblo ya le dijo que no en las elecciones, la comunidad correntina también.

¿El 14-N pasará algo parecido a las PASO?

Sí, va a ser algo muy parecido.

¿Por qué cree que Valdés ganó como ganó?

Porque es el mejor gobernador del país. Así lo demostró y lo reconocen todos. Además, es el futuro presidente de la Nación. Hoy no hay ninguno con el perfil de Gustavo Valdés que pueda competir por la presidencia de la Nación. Lo dije antes, mucho antes, el primer día que pisé la Casa de Gobierno para una entrevista con él. Al salir lo dije, convencido, que era el presidenciable y será el futuro presidente.

Lo bueno y lo malo en la experiencia anterior

¿Qué cosas destaca de lo que pudo cambiar cuando fue Intendente?

Hicimos muchísimo durante mi gestión como Intendente de Mercedes. Pero lo primero que más destaco es: cero corrupción; cero de tomar beneficios del municipio para el bolsillo propio o el de la familia. Nunca, nada, siquiera un litro de combustible. Nada.

Y lo que recibimos a cambio fue un maltrato permanente del Gobierno provincial de ese momento, a cargo de Ricardo Colombi, reteniéndonos los fondos, injustificadamente.

Por supuesto que la Justicia siempre le ordenó después que lo devolviera los recursos municipales retenidos.

Pero no nos maltrataba a nosotros con esa actitud, sino que maltrataba a la comunidad mercedeña.

Cuando tenía todo el poder el señor Ricardo Colombi, nosotros le ganamos las elecciones todas las veces. Y hoy que se está jubilando va a ser más fácil ganarle.