Bella Vista: Educación visitó e hizo entrega de elementos escolares y sanitizantes

La ministra de Educación Susana Benítez, visitó esta mañana la Escuela Técnica “Dr. Juan E. Martínez”, en Bella Vista en donde la funcionaria educativa recorrió el establecimiento educativo y conoció a los alumnos y el proyecto que realizaron denominado “Helios”, un secador solar automatizado el cual fue el más votado como ecoamigable en la Expocytar Web 2021.

La actividad contó con la presencia del intendente Walter Chávez, rectora Ivonne Merlos, diputada provincial Noelia Bassi, director de Educación Técnico Profesional Ramón Sampayo, alumnos, profesores.

En la oportunidad, el Gobierno de la Provincia a través del ministerio de Educación hizo entrega de elementos sanitizantes y elementos educativos: Pistola termómetro digital, barbijos para docentes, kit de limpieza, alcohol en gel por 5 litros, set de útiles nivel secundario, mochilas, banderas de izar, kit de gestión menstrual, juego de camisetas, pelotas de fútbol, básquet y vóley. Como así también, una computadora con impresora para el establecimiento educativo.

En este marco la ministra Benítez al dirigirse a los presentes señalo: “Veía en las redes y portales de información todo referente a este proyecto del secador automatizado y me intereso venir a conocer a los hacedores de esta idea. Les conté al gobernador Gustavo Valdés que los iba a conocer y me pidió que les mandara saludos, felicitaciones para los docentes, rectora y sobre todo a ustedes que son los hacedores, felicitarlos por todos los proyectos que están haciendo y el empuje que les ponen a las cosas”.

La funcionaria provincial marcó, además: “Estamos aquí presentes porque sabemos que ustedes son el futuro y necesitamos jóvenes comprometidos como ustedes, que estudian y tienen proyectos innovadores, que quieren cuidar su ciudad, medio ambiente y que quieren crecer en proyectos que hacen bien a la comunidad. Hoy les venimos a decir que estamos orgullosos de ustedes, realmente lo que hicieron y hacen tienen que hacerles sentir a ustedes muy valiosos, cuando me contaban como hacían los proyectos me decían que los tiempos escolares no eran suficientes y que hacían trabajos aparte en sus casas en grupos, iban al rio a tomar muestras del el agua para ver la contaminación, iban al laboratorio y todo ese trabajo que ustedes hicieron que a lo mejor a veces uno lo naturaliza tiene algo que es muy bueno más allá del premio es todo lo que crecen entre ustedes, esos momentos que comparten haciendo grupos pensando, poniéndole cabeza y corazón a las cosas y esa capacidad que tienen de poder pensar juntos y hacer cosas nuevas juntos, hoy cuando se cree que todo está hecho y todo dicho, inventado resulta que abrimos los diarios y encontramos a chicos muy jóvenes que hacen cosas nuevas, innovadoras y hermosas”.

Por su parte el intendente Chávez destacó los diversos trabajos articulados que han realizado la institución educativa con el municipio, así como también dijo: “Estos premios no son una casualidad, son el esfuerzo de docentes y alumnos que se prenden en la idea de poder lograr objetivos como este”.

Cabe destacar que el proyecto Helios el cual fue el más votado como ecoamigo en la Expocytar Web 2021, acredito a sus autores para estar el año que vienen en la Expociencia Milset Latinoamérica. La propuesta consiste en un secador solar automatizado que permite deshidratar distintos alimentos para conservarlos por más tiempo y hasta comercializarlos, completando el proceso de envasado al vacío en las instalaciones de la escuela. El trabajo fue iniciado en el 2019 por docentes, alumnos y fue desarrollado como parte de la asignatura Prácticas Profesionalizantes de las Tecnicaturas en Química y en Informática Profesional Personal. También es importante señalar que la institución educativa cuenta con otros proyectos de los alumnos que fueron premiados, ellos son: Desagües de mi pueblo; Harina de mi tierra; Potabilizador de agua.