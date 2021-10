Puerto Madryn: mató a su suegra y luego intentó suicidarse

21 octubre, 2021 42

Gladys Medina (60) fue apuñalada por Brian Chazarreta (24), quien había sido anteriormente denunciado por violencia de género por su pareja e hija de la víctima. La fiscal lo acusó de “femicidio transversal”, delito previsto con pena única de prisión perpetua.

Una mujer de 60 años fue hallada este miércoles asesinada a puñaladas en una casa de la ciudad chubutense de Puerto Madryn y por el femicidio detuvieron a su yerno, quien está acusado de haberla atacado en venganza por una denuncia que la hija de la víctima le realizó por violencia de género, informaron fuentes policiales judiciales.

La víctima fue identificada como Gladys Medina (60), mientras que el imputado se trata de Brian Chazarreta (24), quien momentos antes de ser apresado por la Policía se autolesionó con un cuchillo.

Según las fuentes, Medina fue encontrada esta madrugada asesinada a puñaladas en su casa del barrio Parque Agroforestal, en las afueras de Puerto Madryn, en la costa este de la provincia de Chubut. De acuerdo a los peritos, el cadáver yacía boca abajo en el suelo, presentaba varias heridas de arma blanca y un cuchillo clavado en la espalda.

Tras el hallazgo del cuerpo, los investigadores apuntaron sus sospechas hacia Chazarreta, por lo que se inició un operativo de búsqueda del acusado. “Me mandé una macana”, informó la Fiscalía de Puerto Madryn a través de su cuenta de Instagram que el sospechoso le dijo a su hermana, “y le reconoció que mató a su suegra”.

Las fuentes señalaron que fue un conocido del sospechoso quien alertó a los efectivos que había visto a Chazarreta clavarse un cuchillo en el estómago que había tomado de la mesada en el interior de una casa de la calle Villarino. Cuando los policías arribaron al lugar lo encontraron malherido, por lo que el sospechoso fue trasladado en ambulancia al Hospital Andrés Isola donde quedó internado en estado reservado.

“Por los datos que se nos aportó, Chazarreta se autolesionó diciendo que no quería vivir más por lo que hizo, todo esto tras tomar un cuchillo en la vivienda en la que pidió ayuda ubicada en cercanías de la esquina de Villarino y Santa Fe de Puerto Madryn”, indicó el jefe de la policía del Chubut, Miguel Gómez.

Para los investigadores, esos dichos son una confesión del femicidio de Medina, a quien se cree que mató para vengarse de la hija de la mujer, Karol Elizabeth Álvarez (20), la pareja de Chazarreta.

De acuerdo las fuentes, esta joven había denunciado al presunto femicida por violencia de género. “Lo denuncié hace dos años pero volvimos a convivir por las niñas”, expuso Álvarez en la denuncia policial a la que accedió Télam.

Y agregó: “Hace una semana le comenté que me quería ir a Esquel porque la empresa para la cual trabajo abrió dependencias y se puso muy agresivo. Me agarró la cara con su mano y me dio una cachetada y de mala manera me advirtió que sea la última vez que yo saque a las nenas sin su permiso.”

En su relato en sede policial, la denunciante sostuvo: “Yo no le dije nada porque no quería que la pelea llegue a mayores y Brian se fue al patio de la casa y yo esperé adentro que llegue mi hermana y nos retiramos con las niñas, lo hablé con mi familia de lo que estoy pasando con él porque no me ayuda económicamente”.

“Ya no aguanto más, siento que necesito ayuda para salir de esa situación, hoy mi hija más chica vio cómo su padre se puso violento y no quiero que llegue a mayores porque anda siempre con cuchillos”, añadió la joven.

Según un informe de la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chubut, Chazarreta “le habría quitado la vida de una puñalada en la espalda” a su suegra “para castigar a su pareja conviviente Karol Álvarez (hija de la víctima) dado que la tarde del mismo día de ayer se habrían peleado”.

En ese sentido, el director de Seguridad de la Policía de Chubut, Paulino Gómez, dijo a Télam que “Chazarreta es el principal sospechoso del crimen toda vez que su pareja, es decir la hija de la víctima, había radicado una denuncia por violencia de género, que no sería la única”.

Por su parte, el acusado permanecía esta tarde internado en calidad de detenido y a disposición de la fiscal de Puerto Madryn, María Eugenia Vottero, quien lo acusa de “femicidio transversal”, delito previsto con pena única de prisión perpetua.