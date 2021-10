Corrientes Basquet tiene fecha de inicio para su segunda experiencia nacional

7 octubre, 2021 9

El representante correntino debutará el próximo 23 de octubre ante Tomás de Rocamora, en su segunda temporada de la Liga Femenina. La organización anunció además que participarán nueve equipos, con ocho de ellos repitiendo la experiencia y sumando a Catamarca Básquet.

Corrientes Básquet volverá a ser el representante de la provincia en una nueva temporada de la Liga Femenina, cuya organización anunció que comenzará el próximo 23 de octubre con la participación de nueve equipos. En esa primera jornada, el elenco correntino debutará con Tomás de Rocamora.

De cara al segundo certamen del año, la competencia más importante del básquet femenino nacional contará con ocho equipos que repetirán el último torneo y la inclusión de Catamarca Básquet.

Quedaron definidos los clubes que conformarán la próxima entrega del certamen. Será un total de 9 equipos, los cuales competirán a partir del sábado 23 de octubre, fecha estreno de la nueva temporada. Los equipos participantes serán Deportivo Berazategui, Obras Basket, Quimsa de Santiago del Estero, Corrientes Básquet, Ferro Carril Oeste, Tomás de Rocamora, Unión Florida, Los Indios de Moreno y Catamarca Básquet.

Tomando en cuenta la pasada edición, el nuevo club que se suma al círculo de la Liga es el cuadro catamarqueño mientras que los equipos ausentes son Vélez Sarsfield y Española de San Vicente. La plataforma Basquetpass.TV televisará todos los juegos, con un esquema de suscripciones que incluye la Liga Argentina, la segunda división masculina.

La primera jornada, que se desarrollará en CABA con escenarios y horarios a confirmar, será la siguiente: Corrientes Básquet vs. Tomás de Rocamora, Berazategui vs. Quimsa, Obras Basket vs. Catamarca Básquet y Unión Florida vs. Ferro. Libre: Los Indios de Moreno.

En la fase regular se enfrentarán todos contra todos y cada equipo completará un total de 8 partidos. Los partidos se desarrollarán durante los fines de semana, con posibilidades de afrontar también algunos partidos entre semana y en estadios de CABA. El 20 de noviembre terminará esta primera fase, clasificando a playoffs a los ocho mejores equipos de la tabla.

En playoffs se jugará primero una instancia de cuartos de final, a disputarse los días 27 y 28 de noviembre al mejor de dos partidos. Los cruces serán 1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5. De allí saldrán cuatro equipos que jugarán semifinales los días 11 y 12 de diciembre, también al mejor de dos encuentros; mientras que el 18 de diciembre se estará jugando la final, a partido único, consagrando al campeón de la nueva edición.

Indudablemente el femenino sigue en movimiento y con este segundo torneo se englobará un calendario con una fuerte y constante actividad para la rama a través de todo el año. Tomando desde la primera Liga que se disputó entre febrero y marzo, pasando también por el Federal Femenino (mayo a septiembre), estamos ante la presencia de meses y meses de competencia que apoyan y acompañan el crecimiento del básquet femenino argentino.