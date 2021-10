Se abre la octava fecha

7 octubre, 2021 8

Regatas y Córdoba abrirán hoy un nuevo fin de semana de la Copa Palacio, en el primer televisado de la fecha. El viernes habrá cinco juegos en tres canchas.

Se abrirá hoy la octava fecha de la tradicional Copa Palacio, torneo de Primera División de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (ABCC). Regatas recibirá a Córdoba desde las 22, en el primero de los dos juegos televisados que tiene la programación semanal.

El partido será un cruce clave en las expectativas de ambos equipos que intentan seguir prendidos a los primeros puestos para poder ingresar en el cuadrangular final en busca del título más importante de la temporada.

Dirigidos por Fernando Calvi, los regatenses vienen de ganarle en la fecha anterior a Ping√ľinos por 99 a 95 en un verdadero partidazo que se defini√≥ en el suplementario.

Por su parte C√≥rdoba, que tiene como entrenador al hist√≥rico coach regatense Germ√°n “Chiche” Rold√°n, viene de sumar un triunfo clave frente a Alvear por 75 a 64; alcanz√≥ su cuarta victoria en el torneo, donde adem√°s posee tres derrotas.

El programa de partidos ser√°:

Hoy, jueves 7 / cancha de Regatas: 22, Regatas vs Córdoba (TV)

Ma√Īana, 8 / cancha Col√≥n: 21:15, Col√≥n vs Juventus (TV); cancha El Tala: 21, Alvear vs 1536 Viviendas y 22:45, El Tala vs Ping√ľinos.

Cancha H√©rcules: 21, H√©rcules “B” vs San Mart√≠n y 22:45, H√©rcules “A” vs Sportivo.

Posiciones: 1¬ļ Col√≥n (7-0) suma 14 puntos, 2¬ļ Regatas (5-2), Juventus (5-2) y H√©rcules “A” (5-2) con 12 puntos, 5¬ļ Ping√ľinos (4-3), San Mart√≠n (4-3) y C√≥rdoba (4-3) suman 11, 8¬ļ Sportivo Corrientes (3-4) con 10, 9¬ļ Alvear (2-5) y H√©rcules “B” (2-5) tienen 9, 11¬į El Tala (1-6) con 8 y 12¬ļ 1536 Viviendas (0-7) cierran sin puntos.