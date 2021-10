Encontró más de $3 millones, los devolvió y no aceptó recompensa

7 octubre, 2021 4

Jorge Cingolani regresaba a su casa después de haber trabajado en la sucursal del Correo Argentino de Sastre, a 140 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. En el camino encontró un bolso que contenía más de 3 millones de pesos. El hombre logró dar con el dueño del dinero y se lo devolvió sin aceptar ni un solo centavo como recompensa.

“Por suerte apareció el dueño. Eran los ahorros de toda su vida. Lloramos juntos cuando llegó a mi casa. Me ofreció una recompensa, 100.000 pesos, pero no acepté. Lo que no es mío, no me pertenece. Solo le pedí un cordero para festejar Año Nuevo”, dijo.

El viernes, después de las 15:30 Cingolani volvía de su trabajo cuando encontró el bolso e instantáneamente lo publicó en las redes sociales. Pero para cerciorarse de dar con la persona indicada, el encargado del correo decidió tomarle una fotografía particular: tomó al bolso desde la parte trasera ya que en el frente contenía un logo y sólo el dueño podría indicar cómo era.

“Se contactaron conmigo. Era un hombre que me decía que lo que había encontrado era suyo. Me dio todos los detalles y supe que era el dueño. Me agradeció mucho y terminamos llorando juntos”, recordó el encargado del correo a ese medio santafesino.