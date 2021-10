Abuso sexual: “Tengo fe en que habrájusticia por mi hija”

6 octubre, 2021 84

Una joven denunció que fue sometida sexualmente por tres muchachos. Ayer, la madre estuvo fuera de la sala, acompañada por organizaciones sociales.

En el Tribunal Oral Penal (TOP) N°2 se realizó una nueva audiencia para dilucidar la denuncia por abuso sexual con acceso carnal que habría ocurrido en Caá Catí en 2017, por el cual están sentados en el banquillo de los acusados tres muchachos, todos mayores de edad.

Dos de los imputados prestaron declaración y negaron el delito. Se observó un video en el cual se vio el momento en que la joven denunciante va hacia una zona de habitaciones. Fuera del edificio judicial acompañaron a Juliana Figueroa, madre de la muchacha que habría sido sometida, organizaciones sociales a la espera de justicia.

“Estos bastardos, estos chacales destrozaron la vida de mi hija y tuvo que venir a vivir acá (a Capital), ellos la perjudicaron, me siento indignada por el pueblo (de Caá Catí) porque no me acompañan en estos momentos difíciles”, dijo la mujer delante de una multitud que llegó hasta Plácido Martínez y San Juan.

“Tengo fe en que se hará justicia, estoy agradecida a mis abogados. Sólo pido justicia, y ahora con el juicio volví a remover todas las cosas que pasaron”, agregó Juliana.

Aseveró que los acusados tienen “protección” por ser conocidos en el pueblo. “Creen que por plata vivirán libres y nosotras no”, dijo a la vez que pidió a los gritos justicia.

Dos declaraciones

Tres son los imputados: S. C., quien prestó testimonio la audiencia anterior y dijo que mantuvo con la denunciante una “relación especial” durante varios años, y ayer ante el Tribunal declararon L. A. y N. C., quienes negaron su participación en el delito por el cual se los acusa.

Al respecto, desde la querella, Evangelina Soto explicó en ambas declaraciones de los imputados que “en su estrategia de defensa han tratado de desprestigiar a la víctima haciéndola responsable del delito, lo cual vienen haciendo desde el momento cero del hecho”.

“Ellos no reconocen el hecho. Sin embargo, el 27 de febrero de 2017 estaban en un after y en un momento dado, que todos estaban consumiendo alcohol, L. A. la levantó del suelo y la llevó a una habitación donde estaba S. C y abusaron de ella, le dieron golpes, la derribaron de una bofetada y la violaron”, explicó la abogada.

Por su parte, desde la defensa de N. C., el abogado Jorge Buompadre dijo que tanto su cliente como el otro acusado, L. A., dijeron su verdad y contaron cómo fueron los hechos.

“Los videos que se vieron revelan una noche de fiesta en la que los chicos estaban divirtiéndose. N. C. declaró que no bebieron alcohol y eso es lo que se ve en la filmación, qué ocurrió antes o después de la declaración de los chicos ya no se puede saber hasta ahora”, dijo Buompadre.

Mencionó el letrado, haciendo referencia al pedido del Ministerio Público sobre la declaración de uno de los imputados, que fue distinta a la de Instrucción, que “en la sentencia el Tribunal debe tener en cuenta lo que sucede en el juicio oral”, destacó. El debate continuará el 12 de octubre a las 8. Está previsto que declaren la expareja de la denunciante, el dueño de la casa donde ocurrió el hecho y dos chicas más que estuvieron presentes.

El hecho

Vale mencionar que el 27 de febrero de 2017, en un domicilio particular en la localidad de Caá Catí, se desarrolló una reunión entre jóvenes tras los corsos del lugar.

Allí asistió la muchacha denunciante cuando en un momento dado, con música a alto volumen, fue llevada a una habitación donde los jóvenes acusados habrían abusado sexualmente de ella.

Según dijo en su declaración pública la joven gritó, pero no fue auxiliada por ningún participante del encuentro.

Tras el caso y luego de denunciar el abuso, debió dejar su casa en la localidad porque aseguró que los acusados del delito se “burlaban de ella” constantemente .

La joven estuvo en sala de audiencias escuchando las testimoniales de los imputados a quienes denunció.