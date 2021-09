Apareció el hombre que viajaba a Buenos Aires: su camioneta había quedado empantanada en el camino

El hombre que había desaparecido durante varias horas tras emprender un viaje en la ruta desde la provincia de Corrientes hacia Buenos Aires apareció este miércoles sano y salvo, informaron sus familiares.

Su familia había perdido el contacto durante todo el día debido a un percance que debió enfrentar en el camino y ya logró comunicarse.

Walter José Phipps había partido ayer alrededor de las 7.15 en su camioneta desde Lavalle y se dirigía primero hacia la ciudad entrerriana de San José Feliciano en busca de su suegra para luego seguir viaje hacia Buenos Aires, donde reside el hombre.

Sin embargo, su camioneta quedó varada cuando en un momento comenzó a transitar por un camino pantanoso, kilómetros antes de llegar a la localidad correntina de Sauce. El último contacto telefónico con su familia había sido a las 8.40.

“Quedó empantanado con su camioneta en un camino enripiado que va desde Perugorría a Sauce cuando iba camino a Feliciano”, explicó su hermana.

“Hace media hora nos dijo que está por llegar a Sauce ahora. Pasó la noche ahí, esperó a que se seque un poco el camino porque vio que anoche levantó un poco el viento”, continuó.

“Es un lugar impasable y él no conocía. Se quedó sin batería en el celular”, comentó la mujer.

“Se ve que los lugareños no transitan porque conocen y él no conocía, quiso acortar el camino y le salió mal” sostuvo y luego agregó: “Pasó la noche solo tomando agua y no se podía comunicar, es una zona donde no hay nada de señal”.