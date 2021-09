Curuzú Cuatiá: Suspenden las clases en la Escuela Hugo Oscar Rosende

17 septiembre, 2021 72

Será por el lapso de 72 hs y si bien todos ya dieron negativo, por cuestiones de protocolos deberán aguardar nuevos hisopados. El caso se dió en un profesor que habría tenido síntomas y no dió aviso.

La Sra. Mercedes Vega Directora de la Escuela Hugo Oscar Rosende dialogó con Radio Horizonte en la mañana del miércoles y comentó sobre la situación vivida en la institución por un posible brote de Covid-19 y la suspensión por 72 hs de la actividad escolar.

“Un profesor fue la semana pasada a dictar clases y en estos días al tener síntomas se fue a hisoparse y dió positivo. Fue así que todo el personal de la institución entrará en aislamiento preventivo”, expresó la Sra. Vega.

También aclaró que: “Los docentes, todos se hisoparon y dieron negativo pero de igual manera hay que esperar 72 hs y volverse a hisoparse y de acuerdo a esos resultados, volver a empezar las clases. Desconocemos de dónde habrían contraído el virus”.

Por último, remarcó que “las clases en la institución siguen de manera virtual y no se pararon. Vamos a esperar las próximas horas, que serán importantes. Acá en la institución cumplimos todos los protocolos, lamentablemente el profesor tuvo síntomas desde la semana pasada y no avisó pero muchas veces las personas no presentan síntomas de esta enfermedad”.

Fuente: Diario de Curuzú