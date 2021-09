Se quiso separar, la atacó a golpes y ahora la amenaza de muerte: “Te voy a matar, te lo juro por mis hijos”

“Te voy a matar, te lo juro por mis hijos. No me importa que me hagas la denuncia. Ac谩 tengo mi fierro, hay banda para toda tu familia, wacha hdp.聽Te vamos a hacer mierda, y hacer quedar mal por todos lados”. Ese es聽apenas uno de los tantos mensajes聽intimidantes que le envi贸 el padre de sus hijos聽el mi茅rcoles por la noche. Adem谩s,聽le mand贸 una foto del arma, con la que ejecutar铆a la amenaza.

Seg煤n relat贸 Mara, la relaci贸n聽con el denunciado “fue conflictiva聽desde siempre“. Incluso, detall贸 que en reiteradas聽oportunidades 茅l la atac贸 a golpes.聽Sin embargo, remarc贸 que todo聽se agrav贸 hace una semana atr谩s, aproximadamente, cuando ella le comunic贸 que quer铆a terminar el noviazgo que manten铆an.聽“Me聽quise separar, 茅l no quiso y me peg贸.聽Me tir贸 al piso y me empez贸 a dar patadas en mis partes 铆ntimas y en la cabeza”, cont贸 Mara, quien destac贸 que como consecuencia de la golpiza tuvo que estar cuatro d铆as en reposo.

El violento episodio no finaliz贸 ah铆, sino que聽el聽acusado se llev贸 a los dos hijos de 2 y 3 a帽os聽que tienen en com煤n, y desde entonces Mara聽desconoce el estado de聽los peque帽os, que no se los deja ver. No obstante, explic贸 que聽“tiene miedo de ir a buscarlos porque 茅l amenaz贸 con matarla si se la cruza”.