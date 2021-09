Menor con graves antecedentes intentó violar a una mujer

15 septiembre, 2021 40

El supuesto agresor tiene 16 a帽os y varios ingresos y salidas de comisar铆as de Monte Caseros. Esta vez, se vio involucrado en un intento de abuso sexual, en un contexto de robo en manada, registrado el fin de semana en una zona rural conocida como Monte Carlino.

El hecho se produjo cerca de las 14, en una zona rural de abundante vegetaci贸n, hacia el Sur de esa localidad. All铆, una pareja que se desplazaba en motocicleta decidi贸 pasar la jornada tranquilamente cerca del r铆o, pero en un momento dado, se acercaron cuatro muchachos con gomeras y machetes.

Al ver esa situaci贸n, el hombre le dijo a su pareja que se retirase del lugar para evitar problemas, “cuando nos levantamos, uno se me acerc贸 y me dijo: dame tu mochila. Ten铆a en brazos a mi beb茅.

Le entregu茅 todo pero siguieron molestando. Me dijeron que me fuera y se llevaron a mi esposa a una zona de malezas. Corr铆 hasta conseguir ayuda y llamar a la Polic铆a. Cuando llegamos al lugar de nuevo, estaba mi se帽ora llorando, semidesnuda y con una pareja que la ayud贸”, relat贸 el damnificado a la prensa local.

Denunci贸 que una de las ruedas de la moto en la que hab铆an llegado en familia a esa zona, estaba pinchada y la llave fue sustra铆da, adem谩s de su tel茅fono celular y la mochila que llevaba ropita de su beb茅.

Dos personas detenidas

El comisario Claudio Fern谩ndez dijo al respecto que “estos malvivientes intentaron abusar de la mujer, la despojaron de sus prendas de vestir y en momentos en que iban a cometer el hecho en s铆, la violaci贸n, una pareja que pasaba por el lugar escuch贸 los gritos y la auxiliaron, impidiendo que los delincuentes logren su cometido”, explic贸.

“El padre, tras ser amedrentado con machetes y gomeras, emprendi贸 su huida hacia la zona de Carlino a pedir ayuda. Se hizo un amplio operativo y logramos encontrar a la v铆ctima que estaba en compa帽铆a de la pareja que la auxili贸. Realizamos un rastrillaje por toda la zona de monte y logramos aprehender a los supuestos autores que ya estaban cerca de sus domicilios. Uno de ellos es mayor de edad y el otro un menor con varios antecedentes delictivos”, dijo Fern谩ndez.

Por el hecho se inici贸 de oficio una causa en flagrancia por supuesto Robo Agravado seguido de Abuso Sexual en grado de tentativa.

El funcionario pidi贸 no acercarse a zona de abundante vegetaci贸n; “el hecho fue grave, es una zona alejada de la urbana, de dif铆cil acceso para llegar. La Polic铆a dej贸 los veh铆culos lejos para poder recorrer el 谩rea, es aconsejable para la sociedad que no vaya a esos lugares”, dijo.

Antecedentes

El menor al que involucra en el intento de abuso sexual tiene antecedentes por robo.

Vale mencionar que el pasado 21 de agosto, fue sindicado como part铆cipe de la sustracci贸n de un bolso con dinero a un repartidor en la localidad de Juan Pujol, que a su vez result贸 ser quien el d铆a anterior fue demorado en Monte Caseros por encontrarlo con dinero robado a un camionero.

En la oportunidad se supo que el menor qued贸 a disposici贸n de la justicia en turno, una vez m谩s. En tanto, la mujer damnificada debi贸 recibir atenci贸n psicol贸gica.