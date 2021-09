Opinión del SITRAJ: VERDAD A MEDIAS…

13 septiembre, 2021 21

Los dichos del Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, a través de una radio local, obligan a formular algunas consideraciones que aporten claridad a la cuestión salarial en el ámbito del Poder Judicial, motivo de un fuerte y masivo reclamo de recomposición en las últimas semanas.

Lejos de apasionamientos ni sentimientos confundidos, desde este sindicato se vienen precisando los índices de inflación de los últimos años y las recomposiciones otorgadas por el STJ en cada Acuerdo Extraordinario.

Con los números a mano, ratificamos que en 2020 la pauta salarial fue de 5% en marzo, 7% en septiembre y 10% en dos tramos a liquidarse entre febrero y marzo de 2021.

Este último porcentaje dividido en dos tramos de 5% cada uno-que menciona el Presidente- formó parte de la PAUTA SALARIAL DEL AÑO PASADO, ya que se resolvió por Acuerdo Extraordinario N° 20 del 15.12.2020.

De este modo, insistimos: EN 2021 EL STJ OTORGÓ UN 10% EN MAYO, LIQUIDADO DESDE JUNIO (Acdo Ext. N° 3 del 11.05.2021), Y AHORA OTRO 10% a EFECTIVIZARSE CON SEPTIEMBRE (Acdo. Ext. N° 5 del 09.09.2021). Es un 20% y no un 30% el otorgado al personal judicial este año, más allá de las consideraciones formuladas respecto del presupuesto y de lo absolutamente insuficiente de estos porcentajes.

LO QUE NO DICE EL PRESIDENTE es que, año a año, EL PODER EJECUTIVO (CON LA VENIA LEGISLATIVA) VIENE RECORTANDO EL PRESUPUESTO JUDICIAL, OBLIGANDO A ESTE PODER DEL ESTADO A CASI “MENDIGAR” REFUERZOS DE PARTIDA PARA CERRAR CADA EJERCICIO. Y ESTA ES LA RAZÓN POR LA CUAL LOS RECURSOS NO ALCANZAN. La inflación y la pandemia influyen, sin embargo, NO SON LA CAUSA PRINCIPAL de tanta destrucción del poder adquisitivo de todos quienes nos desempeñamos en este Poder del Estado. Y lo peor es que NO VEMOS A NUESTRAS MAXIMAS AUTORIDADES AGOTANDO GESTIONES PARA EVITAR QUE SUCEDA. Es este sindicato, con la legitimidad de la representación de los trabajadores, el que PIDE Y TRAMITA ante los otros poderes del Estado, el RESPETO A LA AUTARQUIA, A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL QUE CORRESPONDE COMO PRESUPUESTO BASICO DEL SISTEMA REPUBLICANO. Tienen las herramientas legales, constitucionales, para hacer respetar su presupuesto, pero evidentemente al STJ le falta la decisión política para hacerlo y dejar de aparecer casi como si fuera una dependencia subordinada al Poder Ejecutivo, desnaturalizando la esencia del Poder Judicial.

Los sentimientos no nublan la razón, aun cuando día a día somos la caja de resonancia de la angustia de nuestros compañeros por no poder equilibrar las economías familiares. Sin embargo, cómo evitar conmoverse frente a la crudeza de los números del ticket de supermercado, la factura de servicios, el combustible /transporte para llegar a los lugares de trabajo, el alquiler y las necesidades básicas de las familias…

Y tener que afrontar, de todos modos, las crecientes exigencias. Porque aquí hay algo que el Sr. Presidente tampoco dice: las nuevas condiciones surgidas de las reformas procesales sumadas a las inherentes a la pandemia se afrontaron y afrontan gracias a la buena voluntad del personal. Y desde el mismo tribunal se reconoce que, frente a la escasez de recursos económicos y tecnológicos, son las personas trabajadoras de los distintos escalafones quienes permiten que la tarea se realice (con sus propios recursos, hay que decirlo); con y sin pandemia -insistimos- ya que estuvimos al “pie del cañón” aún en los momentos de mayor incertidumbre y, mucho antes que cualquiera otra institución estatal, fuimos convocados a cumplir con el servicio.

A esta altura nos preguntamos si, en lugar de poner en dudas la legitimidad del reclamo, ¿no sería óptimo que el Alto Cuerpo defienda su presupuesto aprobado en Acuerdo Extraordinario, sólo asumiendo su condición de cabeza del Poder Judicial?

Como representantes de los trabajadores judiciales, pero fundamentalmente como parte integrante de la sociedad correntina, esperamos que así sea…