Fernández Affur: “Valdés le dijo a Cemborain el 14 de noviembre tenés todo mi apoyo”

12 septiembre, 2021 96

“La realidad es una: Gustavo Valdés apoya a Víctor Cemborain para Intendente de Mercedes”, dijo Pepe Fernández Affur, actual Presidente de ELI en Mercedes.

El dirigente de ELI y ex diputado provincial, José Fernández Affur, sobre la alianza de ELI en apoyo a la candidatura a intendente de Mercedes, de Víctor Cemborain, expreso que “todo nace de un ofrecimiento de Cemborain a nuestro partido, donde nos ofreció el primer lugar de la lista de concejales, en Mercedes, se votó y salió por unanimidad y hoy estamos en la alianza”.

Asimismo, el dirigente de ELI, manifestó que “lo escuchaba a Ricardo Colombi, y yo participé de la reunión del gobernador Valdés, y Cemborain, y el señor Valdés le dijo ‘vos vas a trabajar con la boleta 46 de Vamos Corrientes’, y hoy es uno de los partidos que trabaja junto a ELI y el PL, dentro del frente ECO”.

A su vez, el ex diputado provincial, consideró que “Colombi le hizo muy bien a la provincia, pero perdió el rumbo, el señor gobernador es quien marca la agenda de la provincia, lo siento porque Mariel Meza es mi amiga, es diputada provincial, es presidenta de la UCR en Mercedes, pero la ciudadanía de Mercedes sabrá elegir”.

Al mismo tiempo, José Fernández Affur, remarcó que “el gobernador quería un solo candidato en mercedes, pero no se pudo, él apoya a la candidata de la UCR por su origen radical, pero también apoya a Víctor Cemborain, porque él se jugó por Valdés, fue el que más votos sacó en las elecciones pasadas del 29 de agosto”.

Si hubo aprietes a algunos sectores, el dirigente de ELI, afirmó que “sí, es así, me consta, ayer me llamaron y me dijeron que le apretaron a un sector por eso no dicen nada, y no quiero incomodar yo a los amigos diciendo algo”.

Por último, si Valdés apoya a Cemborain como candidato a intendente de Mercedes, Fernández Affur, sostuvo que “por mis cinco nietos juro que Gustavo Valdés apoya a Víctor Cemborain, le dijo ‘el 14 de noviembre tenés todo mi apoyo’, y yo confío en la palabra del señor gobernador”.