Alejandro Di Fant “Queremos saber por qué Pablo Romero no puede afrontar los gastos del Concejo Deliberante”

En la séptima Sesión del Concejo Deliberante y tras conocer algunas irregularidades en el desembolso de sueldos al personal del Poder Legislativo y proveedores del Concejo Deliberante, los Concejales debatieron respecto a un pedido de informe presentado por el Bloque de la UCR.

Sin lugar a dudas un momento de mucha tensión se vivió cuando el Concejal Alejandro Di Fant hizo uso de la palabra y aseguró “La presidencia (Pablo Romero) dice que tiene una administración ordenada, previsora, con las cuentas al día y con un superávit de un millón y medio de pesos. Explique entonces por qué no paga en tiempo y forma la pauta oficial del Concejo, contemplada en el presupuesto, por qué no cumple los compromisos con los proveedores y no abona como corresponde los sueldos del personal del Concejo Deliberante”.

El Concejal entregó a los miembros del cuerpo y a los medios presentes la planilla de cálculos de los fondos girados al Concejo Deliberante hasta el 25 de agosto del año 2021 “El Intendente nos ofreció a que vayamos a ver los movimientos de dinero en la Secretaría de Hacienda, cosa que hice y me reuní con el Contador Brun. Según este informe, las remisiones de fondos al Concejo Deliberante están al día y el día de hoy se giró más de un millón de pesos, nuevamente, teniendo en cuenta los fondos coparticipables. El dinero está, el dinero se giró, estos son documentos oficiales de la administración municipal, jamás se dejó de enviar fondos al Concejo”. Aseguró Di Fant.

Finalmente cerró su alocución diciendo “Acá no hay una cuestión política, acá hay una falta grave de mal manejo de los fondos. No quiero creer que en este contexto de campaña política se utilizó la plata del concejo deliberante para cosas que no corresponden”.

Por su parte, el Presidente del Concejo Deliberante aseguró que ha sido asesorado y que en los próximos días estará presentándose a la justicia por una cuestión de conflicto de poderes.