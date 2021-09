Messi Monumental

10 septiembre, 2021 39

En el regreso del p煤blico, Leo dio un recital: hat-trick para golear a Bolivia. De paso, el 10 super贸 un r茅cord de Pel茅. Fiesta redonda.

La fiesta no puede ser m谩s perfecta. No falta nada, de nada. Est谩n todos los invitados al banquete celestial, con esa Copa Am茅rica m谩gica que聽Lionel Messi聽ofrend贸 a los fieles. Hay celebraciones de principio a fin. Hay canciones, ovaciones y una victoria necesaria pero que, por momentos, qued贸 en un segundo plano.聽El Monumental pareci贸 ser una continuidad del Maracan谩.聽Dos meses despu茅s, la Selecci贸n sigue de gira y delir贸 en N煤帽ez, con la gente. Ese p煤blico que le dio el broche de oro聽al nuevo r茅cord de Messi, porque no hubiera sido lo mismo superar a Pel茅 sin esos gritos furiosos de tres goles, esos que cada uno de los m谩s de 20.000 espectadores ten铆a guardados desde hace m谩s de un a帽o y medio, cuando fue la 煤ltima vez que se pudo ir a la cancha.

Argentina se enfila hacia Qatar聽y achica la distancia de 13.306 kil贸metros que separan Buenos Aires de Doha. Y lo hace en un plano casi ideal. Casi que no hay controversias, todo es paz y amor, y esto, si se trata de la Selecci贸n, no es moneda corriente. Por eso, Messi disfruta a pleno, despu茅s de tantas p谩lidas. Porque entiende que la construcci贸n contin煤a, que el equipo debe seguir creciendo si sue帽a con tener un papel protag贸nico en el 2022. Entonces,聽el Diez regala una fantas铆a atr谩s de la otra para dejar en claro que ganar谩 un nuevo Bal贸n de Oro, que sigue estando en el trono.聽Y se toca el parche de campe贸n. Una historia perfecta.

Bolivia parec铆a un invitado a un festejo ajeno. Y el visitante intent贸 mostrar que se estaba jugando un match por los puntos poniendo pierna fuerte, apostando a amedrentar a Argentina en cada una de las divididas.聽Mientras el p煤blico se daba tiempo para homenajear a Maradona, corear el nombre de聽Scaloni聽como casi no pas贸 con ning煤n DT en este siglo, acordarse de los ingleses y聽“de la lluvia de mierda no quiere parar, los brazucas que no paran de llorar”,聽la Selecci贸n sac贸 a pasear su estilo. En un PT desparejo, con puntos de excelencia en Messi, en Paredes recuperando alto y en Di Mar铆a pasando rivales como conos, aunque en el debe estuvieron los excesos de confianza que asustaron al debutante Juan Musso, porque la Argentina intent贸 salir jugando casi desde el 谩rea chica y que Lautaro no estuvo fino. Pero el an谩lisis casi se termina cuando Messi decide pagar la entrada de todos, con ese ca帽o, con ese golazo, con ese Messi, Messi a modo de reverencia.

No fue el mejor partido del ciclo Scaloni, pero Argentina da un festival por momentos.聽El invicto contin煤a, la tabla de Eliminatorias se mira sin hacer cuentas, la gente, esa que volvi贸 al estadio para alentar a la Selecci贸n 825 d铆as despu茅s, esa que regres贸 al Monumental cuatro a帽os despu茅s (y ya no hay reclamos de silencios ni de nada), empieza a hacer otras cuentas: ver cu谩nto sale ir a Qatar.聽La argentinidad al palo, pero con barbijo, con distancia social, para seguir cuid谩ndose porque la pandemia a煤n no termin贸. Y en el medio de las gambetas, los saludos sin besos, los m茅dicos invitados por la AFA ovacionados en la platea, se juega un partido. Por momentos lo 煤nico que importa es que el encuentro termine, que la victoria quede sellada y que empiece la fiesta final. Cuando la noche se hace m谩s fr铆a por la lluvia y el viento, Messi la calienta con sus apiladas, sus gambetas, hace otro jugad贸n y ahora s铆, Pel茅 ya est谩 segundo, porque el 10 ten铆a guardado este doblete de colecci贸n. El gui贸n de la noche lo escribieron Thiago, Ciro y Mateo.

A Scaloni no le importa “ni el minuto de silencio para Brasil que est谩 muerto” ni el “la Scaloneta la puta que lo pari贸”, 茅l pone cara seria y disfruta por dentro. Cuando el equipo parece dormido, mete a Joaqu铆n Correa para despertarlo, cuando Messi pone聽el segundo mueve el banco para oxigenar, para las ovaciones de Fideo, Fideo, para pensar en la triple fecha de octubre, para darle rodaje a Nico Gonz谩lez y Angelito Correa鈥