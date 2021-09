Apareció un video del argentino prófugo en España

9 septiembre, 2021 53

Martín Ezequiel Álvarez Giaccio figura en las noticias en el mundo como “el argentino que mató a su hijo en España para vengarse de su ex”. En la ficha de Interpol -de “notificación roja”-, con otras palabras, lo describen de la misma manera. En ese documento figura el último domicilio que el prófugo declaró en nuestro país. Es en Villa Crespo.

Aún así, desde la Policía Federal, que trabaja junto a Interpol ante estas búsquedas sin fronteras, ayer confirmaron a Clarín que “no hay indicios de que haya venido a Argentina”.

También explicaron que ese es el motivo por el cual no hubo allanamientos en Vera 1292, en la ciudad de Buenos Aires, la dirección que el argentino alegó como propia en 2013. “Si no hay indicio, no hay allanamiento”, remarcaron.

Cabe aclarar que en ninguna aerolínea española, al menos con su nombre y pasaporte real, figura tanto la emisión de un pasaje como la constancia de que haya abordado un avión. Lo mismo sucede en los puntos fronterizos para dejar territorio español.