Policías y enfermero salvaron la vida de una niña de 11 años

La criatura habría sufrido un síncope mientras era trasladada de urgencia al Hospital Pediátrico y le practicaron RCP. Su hermanita de 7 años también sufrió golpes menores. Todo esto ocurrió en la ciudad de Corrientes.

Un accidente vial, de los tantos que ocurren todos los días en la capital correntina, tuvo un final inesperado gracias a la reacción coordinada y de compromiso por parte de un puñado de policías y un enfermero del Instituto de Cardiología, que estuvieron en el momento y a la hora indicada para salvarle la vida a una niña de 11 años que había sido atropellada junto con su hermanita menor, por un motociclista a metros de su casa, en el barrio San Antonio Oeste.

La información policial indicaba ayer que el accidente se registró alrededor de las 20 del martes por avenida Santa Catalina y calle Mocoretá, lugar donde dos niñas de 11 y 7 años circulaban a bordo de una bicicletita, cuando repentinamente irrumpió una motocicleta Yamaha YBR tipo cross 125 centímetros cúbicos, conducida por un joven, quien no logró esquivarlas y las chocó de forma muy violenta, provocándoles heridas de consideración a las dos.

Pero la peor parte se la llevó Aimará, la mayor de las dos niñas, quien quedó tendida. Su cabecita y su pecho absorbieron el impacto. Para fortuna de la niña, a sólo metros de allí vive un trabajador de la salud que presta servicio en el Instituto de Cardiología de Corrientes quien al ver la situación, de inmediato brindó los primeros auxilios junto con efectivos del GIR y el GRIM 5 que llegaron al lugar. “Le hice un test rápido para saber cómo estaba, pero era claro que no respondía a los estímulos y comenzó a sufrir una pérdida de ausencia. Pedimos permiso para trasladarla de urgencia ante la demora de la ambulancia. Un vecino trajo una tabla y con eso la estabilizamos”, contó Mario Risso, quien además en sus ratos libres es cronista de exteriores de un medio de comunicación.

Durante los procedimientos de resguardo, estabilización y traslado de la niña fueron fundamentales los cabos primeros, Prieto, Aveiro y Barberán, quienes tomaron la responsabilidad de llevarla de forma urgente.

“Pedí permiso a la oficial que estaba en el lugar, me subí en el asiento trasero de la camioneta y me fui realizándole RCP, ya que en el camino le dio un síncope. Gracias a los muchachos del GRIM 5, que nos fueron abriendo camino, llegamos al Hospital Pediátrico y entregamos a la criatura con signos vitales. Me contaron que la nena está bien”, relató Risso, quien había salido de su casa para comprar unas milanesas y terminó colaborando en un rescate. El tercero que realiza el trabajador de la salud de esta forma. Antes fue a un hombre cardíaco que se descompensó fuera de un supermercado y el otro a un jovencito que se accidentó luego de hacer una fallida pirueta con su moto.

Desde la Policía informaron que la niña de 7 años, hermanita de Aimará, fue luego trasladada en una ambulancia del 107 hasta el el mismo hospital. Ambas presentaban politraumatismos en su cuerpo. El joven motociclista debió ser rescatado por la Policía, ya que los vecinos casi lo lincharon.