Scaloni: “Liberé a los jugadores de la Premier porque estaban agobiados”

8 septiembre, 2021 60

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, explicó este miércoles que liberó a Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero y Giovani Lo Celso porque “estaban agobiados” ante la presión de la Premier League inglesa para que regresen a Reino Unido antes del partido de mañana con Bolivia.

“Los jugadores de Inglaterra nos comentaron algunas cosas que estaban pasando en sus clubes y decidí liberarlos porque estaban agobiados. La decisión la tomé porque no podíamos exponerlos y retenerlos con la cabeza en tantas cosas”, afirmó Scaloni en la conferencia de prensa previa al partido de mañana con Bolivia.

“Ellos siempre mostraron predisposición para estar acá y jugar los tres partidos. Somos el único seleccionado que contó con todos los convocados y volvería a citar a los mismos. La FIFA nos apoyó cuando les dijo a las federaciones que los cedan”, explicó.

Además, el director técnico pidió que para el futuro las “cosas cambien” para evitar malos entendidos y complicaciones a la hora de armar las listas de convocados de cara al objetivo de ir al Mundial de Qatar 2022.

“Lo que siento es que después de esta fecha hay que replantearse cosas: no puede pasar lo que sucedió con jugadores que no vinieron o nosotros que tuvimos que devolver jugadores. Tenemos tiempo para la siguiente fecha y nos reuniremos para busca una solución. Esto así no se puede seguir”, continuó.

Scaloni se mostró durante los casi cuarenta minutos de conferencia molesto por las presiones sufridas para la confección de las listas y también por lo vivido en Brasil cuando los funcionarios de Anvisa se metieron en el Arena Corinthians y obligaron la suspensión del juego en apenas cinco minutos de juego.

“No lo podíamos creer con todos los que estábamos en la cancha. Hablamos de eso con Tite (DT de Brasil) y Neymar”, describió.

“Las sensaciones sobre lo de Brasil es la misma que todo el mundo que ama el fútbol, que esperaba un espectáculo de gran nivel y nos quedamos sin nada y en un momento de Argentina muy bueno para afrontarlo. La sensación es extraña y fea porque no pudimos jugar”, lamentó.

Ya de cara al encuentro de mañana contra Bolivia a las 20.30 en el estadio Monumental, Scaloni solo confirmó al arquero Juan Musso como reemplazante de Martínez y “evaluará” al resto de los futbolistas en el “entrenamiento de la tarde”.

“El arquero será Juan Musso, viene jugando bien y es muy querido en el grupo. Se le abre la oportunidad y esperamos que la trate de aprovechar. Estamos contentos porque le toque”, contó.