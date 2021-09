Farías: “Somos unos locos positivos que queremos sacar un buen resultado”

8 septiembre, 2021 43

El venezolano César Farías, director técnico del seleccionado boliviano, se mostró optimista de cara al partido del jueves ante Argentina, como visitante, por la décima fecha de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

“Nosotros soñamos todos los días. Somos unos locos positivos que queremos sacar un buen resultado del Monumental”, expresó Farías en una entrevista con TyC Sports en la previa del partido ante el campeón de América.

“El día que no tenga la ilusión de ganar un partido, me debo retirar del fútbol. Me gusta ser partícipe de las situaciones y buscaremos conseguir un resultado que enorgullezca al pueblo boliviano”, agregó el DT venezolano.

Farías no se refirió a su continuidad en el cargo pero sí defendió su trabajo al frente del seleccionado boliviano, a pesar de los últimos resultados negativos.

El entrenador de la “Verde” llega muy cuestionado luego del empate ante Colombia (1-1) en La Paz y la derrota frente a Uruguay (4-2) en Montevideo que dejaron al equipo en la penúltima posición con 6 puntos sobre 24.

El ciclo del venezolano comenzó en septiembre de 2019 y de los 17 partidos que dirigió solo ganó dos: un amistoso contra Haití (3-1) y la única victoria en las presentes Eliminatorias que fue en junio de este año ante Venezuela (3-1) en la altura de La Paz.