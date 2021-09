Desgarrador: conductor arrastró por la autopista a un perro atado a su camioneta

“Se procede en el kil贸metro 699 a identificar la camioneta trat谩ndose de una KIA divisando en su caja聽un can mestizo adulto joven macho“, se帽alaron los polic铆as al diario provincial. Las fuerzas de seguridad procedieron a聽arrestar聽al conductor de 50 a帽os, quien asegur贸聽no haberse percatado de que el can se hab铆a ca铆do del veh铆culo. Su camioneta tambi茅n fue secuestrada.

El perro, por su parte, fue trasladado a una veterinaria para tratar sus heridas. Cuando lo encontraron, el perro ten铆a sangre en su boca y patas, producto de la fricci贸n que sufri贸 al intentar enderezarse mientras era arrastrado.聽Un veterinario oficial constat贸 las lesiones del perro “con laceraciones profundas en cuatro miembros y regi贸n de la ingle”.

El detenido fue acusado por infracci贸n a la ley聽14.346, o Ley Sarmiento, por maltrato animal. Seg煤n la norma, al comprobarse la instancia de violencia contra el animal podr铆a ser castigado con prisi贸n de quince d铆as a un a帽o.