Amenazaron a un intendente en Corrientes: “Tu hijo va a morir de un tiro, estás avisado”

Amenazaron con matar a uno de los hijos de un intendente de una localidad correntina. “Uno de tus hijos va morir de un tiro, estás avisado”, le advirtieron en un comentario de facebook.

El intendente de Empedrado, el radical José Cheme, denunció ante la Policía que fue amenazado en un comentario de un posteó que realizó en su cuenta de la red social. Cheme había publicado una foto en agradecimiento a las 3.140 personas que lo votaron el domingo.

Entre los 14 comentarios y las 234 reacciones que tuvo la publicación, hubo una que llamó la atención del intendente. Un seguidor identificado como Juan Martín Torrez escribió: “Gracias qué la c*ncha de tu madre, si siempre robas y seguís robando. HDP. Yo no soy de ningún partido, pero vos siempre robaste en Empedrado. Todos tus hijos en auto y ni trabajan, acordate que uno va a morir de un tiro, estás avisado”

“Buenas noches queridos empedradeños. Lamentablemente tuve que recurrir a las autoridades pertinentes ante amenazas sufridas a través de la red social Facebook para con uno de mis hijos una vez conocidos los resultados de los comicios del último domingo”, anunció ayer el jefe comunal en su red social.

“No es de mi agrado este tipo de situaciones, pero es necesario que se tomen cartas en el asunto para pregonar la no agresión y la no inseguridad ante la fiesta democrática que vivimos todos y a lo cual no estamos acostumbrados”.

“Las amenazas no suman en nada a la convivencia que llevamos los empedradeños, en una sociedad donde nos conocemos todos y, pese a las diferencias, en las situaciones más adversas nos unimos cuando alguno de nosotros está atravesando un mal momento”.

“Esperemos que este tipo de amenazas no sucedan más, y que las diferencias, muchas veces que solo terminan en un ida y vuelta, no pasen a mayores. Espero que podamos reflexionar ante esta situación porque es algo que no lo merecemos y no queremos que alguien pase por esto”.

Cheme es radical y fue reelecto el domingo. Pero ya había gobernado la localidad turística en 2005. Empedrado o la Perla del Paraná, como se la conoce, está a 40 kilómetros de distancia de la Capital correntina.