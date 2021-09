Provincias: siguen bajando los casos de coronavirus y se habilitan más actividades

2 septiembre, 2021 23

Autoridades provinciales destacaron este jueves que el descenso marcado de los contagios de coronavirus se mantiene desde hace más de un mes ante el amplio alcance de la campaña de vacunación, la inexistencia de nuevos brotes, la mejora de las temperaturas que facilitan la ventilación cruzada y el “compromiso de la población” con las medidas de seguridad sanitaria.

Esta situación permitió a todas las jurisdicciones ampliar las actividades permitidas, como todas las comerciales, culturales, religiosas y deportivas además del regreso progresivo a las

En ese sentido, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que “la sensación que tenemos todos respecto a la pandemia es que ya pasó lo peor porque las vacunas están funcionando muy bien, hemos aprendido mucho cómo llevar las medidas de cuidado”.

“Da la sensación de que lo que viene por delante aparentemente para nuestro país y el mundo, pareciera que lo peor ya pasó”, remarcó en diálogo con radio Continental.

Kreplak recordó que el coronavirus es “un virus que muta mucho” y apuntó que mientras mucha población no esté vacunada “aumenta mucho el riesgo de más mutaciones”.

Además, al explicar la vuelta de varias actividades y de las clases presenciales, Kreplak indicó que “el riesgo está vinculado a la carga de la enfermedad en la sociedad; si hay muchísimos casos, no es momento para tener actividades en las que no se pueda guardar la distancia social pero cómo bajó muchísimo durante agosto, gracias al trabajo que hicimos entre vacunación y medidas de cuidado, no es lo mismo hablar el 1 de septiembre que el 1 de agosto”.

Como ejemplo de esta situación dos hospitales bonaerenses revelaron este jueves que no tenían pacientes internados con Covid, ni casos sospechosos en consulta.

Uno de ellos fue el caso del hospital “El Cruce”, ubicado en Florencio Varela, que celebró por Twitter que “a un año y medio de desatada la pandemia” llevaba “24 horas sin pacientes internados con Covid-19”, ni nuevos ingresos, ni trabajadores del lugar con síntomas.

Desde Moreno, el director del hospital De la Vega, Emmanuel Álvarez, afirmó que “después de un año y siete meses, no tenemos ningún paciente internado con Covid o con sospecha de que tuviera” la enfermedad.