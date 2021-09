Moderna contra Pfizer: ¿Qué vacuna contra el Covid produce más anticuerpos?

En la lucha que se sigue a diario contra el coronavirus y sus variantes, los científicos de todo el mundo idean inoculaciones para que los efectos de las mismas, puedan erradicar el virus o al menos evitar que cause males mayores.

Lo cierto, es un estudio reciente que fue publicado en el Journal of the American Medical Association confirmó que la vacuna Moderna generó más del doble de anticuerpos que la inyección similar fabricada por Pfizer Inc. y BioNTech.