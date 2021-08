Motochorros hieren a una mujer para robarle el celular

25 agosto, 2021 53

Una mu¬≠jer re¬≠sul¬≠t√≥ con m√ļl¬≠ti¬≠ples he¬≠ri¬≠das en su cuer¬≠po, lue¬≠go de que dos mo¬≠to¬≠cho¬≠rros la ata¬≠ca¬≠ran pa¬≠ra qui¬≠tar¬≠le su ce¬≠lu¬≠lar, mien¬≠tras se en¬≠con¬≠tra¬≠ba en la es¬≠qui¬≠na de ave¬≠ni¬≠da Mai¬≠p√ļ y Las He¬≠ras de Corrientes Capital.

El in­ci­den­te su­ce­dió el día de ayer, al­re­de­dor de las 16, cuan­do la víc­ti­ma -­de la que no tras­cen­dió su identidad-­ se ha­lla­ba aguar­dan­do un co­lec­ti­vo. En ese pre­ci­so mo­men­to, dos ma­le­an­tes a bor­do de una mo­to­ci­cle­ta se apro­xi­ma­ron; uno de ellos ba­jó y, a los gol­pes, le sus­tra­jo el ce­lu­lar y la arras­tró unos me­tros pa­ra lue­go dar­se a la fu­ga.

Una pa¬≠tru¬≠lla no¬≠t√≥ la si¬≠tua¬≠ci√≥n y sa¬≠li√≥ en per¬≠se¬≠cu¬≠ci√≥n de los mal¬≠vi¬≠vien¬≠tes, quie¬≠nes hu¬≠ye¬≠ron a con¬≠tra¬≠ma¬≠no y lue¬≠go in¬≠gre¬≠sa¬≠ron has¬≠ta ca¬≠lle Las He¬≠ras y Pe¬≠r√ļ, en ple¬≠no ba¬≠rrio ‚ÄúLa Viz¬≠ca¬≠cha‚ÄĚ, don¬≠de al me¬≠nos uno de ellos se ocul¬≠t√≥ en un do¬≠mi¬≠ci¬≠lio par¬≠ti¬≠cu¬≠lar del que no vol¬≠vi√≥ a sa¬≠lir, de¬≠jan¬≠do aban¬≠do¬≠na¬≠da la mo¬≠to en la ve¬≠re¬≠da. El otro su¬≠je¬≠to ha¬≠br√≠a hui¬≠do a pi√©. Va¬≠rios m√≥¬≠vi¬≠les ro¬≠de¬≠a¬≠ron la man¬≠za¬≠na y die¬≠ron con un su¬≠je¬≠to que reu¬≠n√≠a to¬≠das las ca¬≠rac¬≠te¬≠r√≠s¬≠ti¬≠cas del agre¬≠sor de la mu¬≠jer, por lo que fue de¬≠mo¬≠ra¬≠do.

Con res­pec­to a la víc­ti­ma, ve­ci­nos de la zo­na le di­je­ron a la Po­li­cí­a, que fue asis­ti­da por los ocu­pan­tes de una ca­mio­ne­ta en la que fi­nal­men­te se re­ti­ró. Has­ta ano­che, no ha­bía de­nun­cia.