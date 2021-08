Arribaron al país 1,4 millones de dosis de vacunas Sputnik V

24 agosto, 2021 28

Con el arribo de estas vacunas más las 2.200.000 dosis de AstraZeneca que se prevé recibir en las próximas semanas, Argentina superará los 50 millones.

Tras su vista a la Federación Rusa para mantener reuniones con autoridades y especialistas de ese país, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, llegó esta mañana al país en un vuelo de Aerolíneas Argentinas con un cargamento de 1,4 millones de dosis de vacuna Sputnik V contra la Covid-19.

Se trata de 400.000 dosis de componente 1 y 250.000 de componente 2, más“500 litros de sustancia activa, el granel para las 750.000 mil dosis que van directo al Laboratorio Richmond para continuar con esta cadena de producción, control de calidad y liberación”, detalló la ministra.

Vizzotti agregó que a fines de esta semana se recibirán 300.000 dosis del componente dos elaborado por Richmond y a inicios de la próxima otras 300.000. A esto se le sumarán 2,2 millones de dosis de AstraZeneca que llegarán en lo que queda de agosto, más 768.000 y 680.000 dosis de Sinopharm que arribarán en dos vuelos.

Con la recepción de vacunas prevista, Argentina habrá recibido más de 50 millones de dosis de vacunas.

Por otro lado, defendió el proceso de distribución en todo el país, ratificó que “no hay ninguna vacuna contra el coronavirus en la heladera” y dijo que el proceso de distribución es “sostenido cuando hay ingresos grandes de dosis”.

“Es un proceso de una complejidad bien grande. Me llama la atención que no se entienda, parece que fuera una estrategia para decir que las vacunas están en la heladera cuando no es así. Las vacunas están en constante movimiento desde que llegan al país y se distribuyen en las provincias”, remarcó.