El interior en alerta por la aparición de numerosos focos de incendios

23 agosto, 2021 68

El final del invierno y el comienzo de la primavera con pocas lluvias y fuertes vientos agudizan la amenaza de propagación de los fuegos que se acostumbra iniciar para renovar pastizales. El Gobierno coordina acciones de prevención y control.

Bom­be­ros vo­lun­ta­rios en aler­ta en ca­si to­do el in­te­rior. Pre­o­cu­pa y con ra­zón la pro­lon­ga­da se­quía que po­ne en ries­go cam­pos, fo­res­ta­cio­nes y has­ta po­bla­cio­nes an­te la po­si­bi­li­dad de un in­cre­men­to en los in­cen­dios.

No es pa­ra me­nos, los 24 efec­ti­vos ac­ti­vos de la Aso­cia­ción de Bom­be­ros Vo­lun­ta­rios de San­ta Ro­sa por es­tos dí­as tie­nen que aten­der en­tre cua­tro o cin­co fo­cos dia­rios que con­fi­gu­ran ries­gos pa­ra los cam­pos, plan­ta­cio­nes fo­res­ta­les y has­ta los do­mi­ci­lios de quie­nes vi­ven en el pue­blo. Al­go si­mi­lar pa­sa en otras lo­ca­li­da­des del nú­cleo fo­res­toin­dus­trial de la pro­vin­cia.

El Go­bier­no de la pro­vin­cia de Co­rrien­tes ya dis­po­ne de un aler­ta ex­tre­mo pa­ra ac­ti­var los pro­to­co­los y po­ne a dis­po­si­ción, en ca­so de ser ne­ce­sa­rios, los ser­vi­cios de dos avio­nes hi­dran­tes, es­ta­cio­na­dos en los ae­ro­clu­bes de Mer­ce­des y San­to To­mé.

Des­de el Go­ber­na­dor has­ta los bom­be­ros vo­lun­ta­rios in­ter­vie­nen en los pe­di­dos de “to­mar con­cien­cia” a la po­bla­ción pa­ra que no uti­li­cen los mé­to­dos tra­di­cio­na­les de que­ma de ba­su­ra, pas­ti­za­les o te­ner má­xi­mo cui­da­do y evi­ten ha­cer fue­go.

“La si­tua­ción ge­ne­ral es crí­ti­ca y com­pli­ca­da en to­da la pro­vin­cia, es­ta­mos con ín­di­ces ele­va­do de ries­go de in­cen­dio”, de­cla­ró a Ra­dio Dos Ro­ber­to Ro­jas di­rec­tor de Re­cur­sos Fo­res­ta­les de la pro­vin­cia al des­ta­car que “por aho­ra lo te­ne­mos ba­jo con­trol y se dan fo­cos que se pue­de apa­gar con da­ños me­no­res en fo­res­ta­cio­nes y cam­pos”.

El fun­cio­na­rio se re­fe­ría a los dis­tin­tos fue­gos que ocu­rrie­ron y ocu­rren, mien­tras se edi­ta es­ta no­ta, en va­rios pun­tos de la pro­vin­cia.

Eu­lo­gio Mar­quez, di­rec­tor de De­fen­sa Ci­vil, ex­pre­só a épo­ca que “des­gra­cia­da­men­te hay gen­te que no cum­ple” con las me­di­das que se dis­po­ne en la “Ley de ma­ne­jo de fue­go” co­mo ac­cio­nes de se­gu­ri­dad en ca­da fo­res­ta­ción, co­mo “man­te­ner lim­pio de­ba­jo de los ár­bo­les que no ha­ya pas­tos ni ra­mas se­cas” o el buen man­te­ni­mien­to de los “ca­mi­nos de ac­ce­so y lim­pios los cor­ta­fue­go, es de­cir la plan­ta­ción en buen es­ta­do”.

Men­cio­nó que tam­bién se dis­po­nen me­di­das de pre­ven­ción pa­ra evi­tar la que­ma de cam­pos pa­ra lo cual se es­ta­ble­ció una re­gla de “que­ma con­tro­la­da que con­sis­te en que el pro­pie­ta­rio del cam­po de­be avi­sar a los bom­be­ros y po­li­cí­as; acor­dar el día y pren­der el fue­go con la pre­sen­cia de per­so­nal pa­ra con­tro­lar de in­me­dia­to, en ca­so que ame­na­ce con ex­ten­der­se”.

Pa­ra dar una idea de lo que ha­bla cuan­do men­cio­na el in­cum­pli­mien­to re­cor­dó que ha­ce unos dí­as en un cam­po de Es­ta­ción To­rrent, en el de­par­ta­men­to de Al­ve­ar, al­guien pren­dió fue­go un pas­ti­zal y afec­tó un pre­dio con re­bro­te de fo­res­ta­ción ya cor­ta­da, don­de no se cui­da­ron los ca­mi­nos de ac­ce­so ni se lim­pia­ron los cor­ta­fue­gos y los bom­be­ros só­lo pu­die­ron cer­car el pre­dio y de­ja­ron que lo que ha­bía den­tro se con­su­mie­ra.

In­for­mó que la se­quía ya lle­va dos años con llu­vias por de­ba­jo del pro­me­dio de pre­ci­pi­ta­cio­nes, a lo que se su­man vien­tos cá­li­dos y fuer­tes de sen­ti­do Nor­te que ace­le­ran el pro­ce­so de se­que­dad de pas­to, “un com­bo que au­men­ta el ries­go de in­cen­dio y cual­quier chis­pa pue­de oca­sio­nar un de­sas­tre”.