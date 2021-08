Rechazaron pedido de libertad condicional de un condenado por abuso sexual

19 agosto, 2021 21

El juez Alejandro Rosales dispuso denegar la incorporación a la fase de libertad condicional para un condenado a la pena de ocho años de prisión, por ser hallado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado.

En el marco de una audiencia judicial, el abogado del Ministerio de la Defensa Pública, Gustavo Oyarzun, consideró que, conforme al cumplimiento de la condición temporal, la calificación de la conducta del interno, y el resultado de los nuevos informes de la Dirección de Políticas Penitenciarias, socio ambiental y del Cuerpo Médico Forense, estaban dadas las condiciones para incorporar a su asistido a la fase de la libertad condicional.

A ello, agregó que su asistido debía someterse al cumplimiento de reglas de conducta (residir en el domicilio informado, no consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes, adoptar oficio o trabajo, someterse al control del Patronato de Liberados). También propuso que se lo obligue a realizar una consulta psicológica, a los fines de que se evalúe la necesidad de realizar un tratamiento.

En tanto, la Procuradora Fiscal Marisol Sandoval, sostuvo que desde el dictado de la resolución que denegó las salidas transitorias (resolución dictada por el magistrado en el mes de febrero) la situación del condenado no varió.

En este sentido, subrayó que si bien el internó cumplió con el requisito temporal, y que el informe social es favorable, no se encuentran reunidos la totalidad de los requisitos legales.

En este marco, Rosales explicó que no se encuentran reunidas la totalidad de las condiciones previstas legalmente (artículo 13 del Código Penal y 28 de la Ley 24.660, según el texto de la Ley 26.813) para la procedencia del Instituto. En consecuencia, denegó la incorporación de al período de libertad condicional

Asimismo, el magistrado resolvió dar intervención al Ministerio de Salud y a la Dirección de Políticas Penitenciarias, para que se arbitren los medios necesarios a su alcance para procurar, promover y facilitar la asistencia psicológica especifica del condenado.

Con respecto a los turnos, indicó que se deberán tramitar mediante la intervención de la Defensa Pública. También la continuidad en la atención y tratamiento, como el cumplimiento en tiempo y forma de los traslados con motivo de los turnos que se otorguen.

El caso

En el año 2017, mediante la aplicación del procedimiento de juicio abreviado, se declaró al acusado autor penalmente responsable por el delito de abuso sexual con acceso carnal de menor de 13 años, agravado por aprovechar una situación de convivencia preexistente, en calidad de autor (Artículos 119 3er. Párrafo inc. “f” y 45 del Código Penal).

La investigación penal había determinado que los hechos presentados en la acusación pública, se registraron desde mediados del año 2007 a noviembre de 2016. Asimismo, se pudo establecer que el acusado mantenía una relación de la pareja con la madre de la víctima.

En circunstancias de ausencia de adultos, en la vivienda que compartía el grupo familiar, el imputado incurrió en diversos tipos de abusos sexuales durante 8 años.

En este contexto, las partes peticionaron al juez la aplicación del instituto de juicio abreviado. Así las cosas, el acusado admitió la existencia del hecho atribuido. También reconoció las conductas que se le atribuyeron.

En este marco, expresó su conformidad con la vía propuesta por la fiscalía y su abogado defensor. Por último, manifestó que estaba de acuerdo con la pena convenida de ocho años de prisión de efectivo cumplimiento.

Que se debe hacer y cómo actuar con un niño víctima de un abuso

 El Ministerio Público Fiscal del Chubut, a través del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito, realizó una serie de recomendaciones para tener en cuenta por parte de los adultos ante la posibilidad de estar frente a un caso de un niño víctima de un abuso sexual.

Además de aconsejar la realización de la denuncia en las distintas dependencias de la Comisaría de la Mujer, comisarías en general, ante la Policía Comunitaria, Asesoría de Menores, Juzgados de Familia o las Fiscalías, se hicieron públicas una serie de actitudes a tener en cuenta al momento de tener que atender a una víctima de estos hechos.

En primer lugar, se indicó que es necesario “creerle” a la persona que cuenta su experiencia, no dudar en lo que cuenta, aceptar su versión, escucharla con calma, atención y respeto.

Asegurarle que va a estar bien, felicitarlo por haberse animado a hablar y asegurarle que nada malo le sucederá por haber hablado.

“Abrazarlo”, es otra de las recomendaciones.  “Si se ha animado a contarte es porque confía en ti y necesita de tu cariño y lealtad”, se indicó.

Es necesario además “no revictimizar” a la persona que cuenta lo ocurrido. No se puede pedirles que cuente una y mil veces lo que les pasó, ni cuestionarles porque no lo contaron antes ni lo evitaron. Si no lo hizo es porque no pudo.

Contención

“Crea lo que el niño le dice y hágaselo saber”, es otra de las recomendaciones. No lo culpabilice de lo que pasó, al contrario, manifiéstele lo valiente que es al contar lo sucedido. Exprésele que lo sigue queriendo igual, que la relación entre ustedes no ha cambiado. Hágale saber lo importante que es no guardar el secreto, y que necesita de otras personas para protegerlo. En todos los casos se hace necesario ayuda profesional. Un caso de abuso sexual requiere un abordaje multimodal, médico, psicológico-social y legal.

Confianza

Los expertos formulan las siguientes recomendaciones a tener en cuenta para los padres y educadores en procura de propiciar la confianza de los niños factibles de haber sido abusados sexualmente. Frases como “ten confianza en mí”, “puedes contarme lo que sea”, “quiero escuchar lo que quieres decir”, “yo puedo ayudarte a solucionarlo”, se transformar en claves al momento de iniciar la conversación. Para ello se hace necesario creerles, no hay que cuestionar la veracidad de los hechos porque cuando los niños lo cuentan, en general no mienten. Se hace necesario decirles además que no se sientan culpables.

 Casi siempre muestran sentimientos de culpabilidad, por lo que es muy importante dejarle claro que él no tiene ninguna culpa. “Tú no habrías podido evitarlo”, es la actitud a tener en cuenta. Se hace necesario hacer que sé que se sientan orgullosos por haberlo contado, ya que quienes comunican estos hechos, son valientes. “Estoy muy orgullosos de ti por habérmelo contado”, “has sido muy valiente en contarme esto”, es la respuesta adecuada.

Asegurarle que no le ha ocurrido nada, que el abuso no se repetirá y no habrá represalias. “Ahora que me lo has contado, ya no volverá a suceder”. “Sé que ahora te sientes mal, pero te vamos a ayudar para que vuelvas a sentirse bien”, se aconseja decir todo en un marco de afecto ya que es necesario hacerlos sentir seguros y queridos, sobre todo en situaciones traumáticas como en los casos de abusos sexuales.

El abusador

Hablar de lo ocurrido y del agresor. El niño debe reconocer sus sentimientos. Hay que animarle a hablar del abuso y hablar del agresor como alguien que necesita ayuda. “Quieres contarme cómo ocurrió?, “te ha hecho algo malo” ?, son las preguntas necesarias realizar.

Para todo ello es necesario comunicar el abuso a la familia o a los servicios de protección de menores. Hay que informar a la familia lo ocurrido cuanto antes, para que busquen la ayuda necesaria y protejan al niño para que el abuso no vuelva a producirse. Si el abuso es intrafamiliar, se debe informar a un familiar directo del agresor. En estos casos conviene seguir el caso, llamando a la familia o concertando entrevistas con ella para comprobar si está intentando resolver el problema o si se está ocultando o negando, como ocurre muchas veces. Si está implicado el padre, hay que comunicarlo a los servicios de protección de menores para evitar que los miembros de la familia se organicen y silencien el abuso.

No hacer

En todos los casos, desde el Servicio de Asistencia a la Víctima (SAVD), se recomendó no culpar al niño del abuso. No hay que reñirle o castigarle por lo sucedido, se haya resistido o no. Lo importante es no responsabilizar al menor, incluso en los casos en los que el agresor ha logrado que colabore. Nunca hay que abordarle con preguntas como “¿Por qué te dejaste hacerlo?”, “¿por qué no me lo dijiste antes?”, “¿por qué no dijiste no, huiste o luchaste?”.

Existen instituciones que están preparadas para ayudar a los niños y a sus familias en estas situaciones, tanto sea en asesoramiento legal, acompañamiento en acciones legales, y superación de las secuelas y consecuencias que, a nivel emocional, dejan en los pequeños abusados y sus familias, que también sufren.

El Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito está a disposición de las personas que han sufrido situaciones del abuso.