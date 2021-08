El Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad presentó sus propuestas

19 agosto, 2021 44

Como parte de la campaña de la lista 504ª del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FITU), el precandidato a senador por el Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS) Martín Sáez y el precandidato a diputado por el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) Daniel Ruiz, en diálogo con Crónica brindaron ayer sus propuestas para las próximas elecciones.

“La idea es hacer presente las propuestas de la lista 504ª del FITU en la ciudad que une las principales fuerzas de la izquierda en Chubut para estas elecciones, pero también sabemos que se vienen peleas muy importantes. Los niveles de pobreza y desocupación alarmantes conviven con empresas petroleras que han visto aumentar sus ganancias en plena pandemia y que además derrochan el agua y recursos que faltan al conjunto de la población. Nuestro gran propósito y objetivo es ser la tercera fuerza en la provincia”, comentó Sáez.

En esta línea, sostuvo que “ni Cambiemos, ni el Peronismo pueden ser las salidas y lo han demostrado en estos años gobernando en conjunto; por ello el FITU levanta estas banderas importantes, de independencia política y de continuar preparándonos para las peleas que vienen, sumado al rechazo a la megaminería, al pago de la deuda externa”.

Asimismo, remarcó que “también estamos proponiendo la reducción de la jornada laboral a 6 horas 5 días a la semana porque mientras el gobierno de Mariano Arcioni sale a decir que la megaminería genera trabajo pero es para poner a la provincia al servicio de los intereses de una gran empresa, nosotros sabemos que la desocupación es un tema realmente grave y la gran precarización que sufren miles de jóvenes”.

Crisis hídrica

Por su parte, Daniel Ruiz expresó que otro de los temas que más preocupa es la crisis hídrica. “Básicamente tiene que ver con la ecuación que hay en la actualidad en Chubut, Argentina y en el mundo, porque no sabemos si los recursos naturales los manejan el pueblo o las corporaciones minorías en la sociedad. En Comodoro Rivadavia hace más de 100 años que nos sacan el petróleo y desde esa época no tenemos un hospital de alta complejidad y ahora lo pagamos con la pandemia por el Covid-19” expresó.

Agregó que “el acueducto que tiene la ciudad hoy se logró después de una gran pueblada en el año 85 y cortando la ruta por más de 24 horas. Cuando hubo un impuestazo en el 95 el pueblo salió a la calle y tuvimos grandes luchas obreras, por ello ese es el camino que debemos retomar, de lucha por la clase trabajadora y los sectores populares”.

100 por ciento verde

Por último, Sáez enfatizó que “somos una lista 100 por ciento verde porque estamos diciéndole no a la megaminería, rechazando incluso las pretensiones de Arcioni y no es un aventurero, sino alguien que obedece a un plan nacional expresado en Alberto Fernández y sus ministros. Nosotros no solamente proponemos una salida para la provincia del Chubut, sino que también decimos que estamos en una clara ruptura con este sistema capitalista que pone los recursos y las ganancias al servicio de los grandes grupos económicos y no de los miles de trabajadores para satisfacer sus necesidades” concluyó.