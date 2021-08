Pensaron que fue un secuestro pero la había “raptado” el novio

18 agosto, 2021 3

Hay his­to­rias e his­to­rias a la ho­ra de re­la­tar los ini­cios de una pa­re­ja, ca­mi­no al ma­tri­mo­nio. Pe­ro cier­ta­men­te el se­cues­tro, no es­tá den­tro de los pa­rá­me­tros que mar­can una re­la­ción con­ven­cio­nal.

Me­nos cuan­do se ase­me­ja a un re­la­to po­li­cial. Es­to su­ce­dió el lu­nes por la tar­de, cuan­do de­ce­nas de mó­vi­les po­li­cia­les y de­pen­den­cias de la ca­pi­tal co­rren­ti­na fue­ron pues­tos en aler­ta an­te el po­si­ble “rap­to” de una ado­les­cen­te. In­clu­yó un ope­ra­ti­vo ce­rro­jo y pa­tru­lla­jes in­ten­si­vos por más de tres ho­ras.

To­do su­ce­dió cer­ca de las 17:30 de ayer, cuan­do Al­da­na de 16 y su pri­ma Lour­des de 11, am­bas per­te­ne­cien­tes a la co­mu­ni­dad gi­ta­na, sa­lie­ron de su ca­sa rum­bo a un kios­co so­bre la ave­ni­da Fe­rré al 2300 pa­ra re­a­li­zar unas com­pras y, an­tes de lle­gar, un au­to­mó­vil Gol Blan­co con vi­drios po­la­ri­za­dos se les atra­ve­só en el ca­mi­no y la jo­ven­ci­ta de 16 ter­mi­nó den­tro del ve­hí­cu­lo.

La ni­ña de 11 años re­gre­só co­rrien­do y agi­ta­da, gri­tan­do que a su pri­ma la es­ta­ban “se­cues­tran­do en un au­to­mó­vil”. An­te se­me­jan­tes di­cho, la ma­dre de la pre­sun­ta víc­ti­ma sa­lió y se in­ter­pu­so fren­te al au­to, que ter­mi­nó es­qui­ván­do­la y yén­do­se a to­da ve­lo­ci­dad del lu­gar.

De in­me­dia­to la de­nun­cia lle­gó al 911 y se ac­ti­vó un pro­to­co­lo de ope­ra­ti­vo ce­rro­jo en to­da la ciu­dad, bus­can­do el ve­hí­cu­lo con las ca­rac­te­rís­ti­cas men­cio­na­das, así co­mo tam­bién la des­crip­ción de la su­pues­ta víc­ti­ma y su ves­ti­men­ta.

Du­ran­te po­co más de dos ho­ras fue to­do con­fu­sión; has­ta que la pro­pia ma­dre que ha­bía de­nun­cia­do el “rap­to”, vol­vió a am­pliar la de­nun­cia y men­cio­nó que su her­ma­na se ha­bía con­tac­ta­do con ella, lue­go de que la me­nor la lla­ma­ra por ce­lu­lar, di­cién­do­le que “e­lla se ha­bía fu­ga­do con su no­vio”, otro mu­cha­cho de la co­mu­ni­dad gi­ta­na.

Se­gún na­rró la ma­dre de la me­nor, es­tas se­rí­an sus cos­tum­bres den­tro de la co­mu­ni­dad cuan­do son jó­ve­nes o ado­les­cen­tes y quie­ren for­mar un ma­tri­mo­nio. “A­ho­ra los pa­dres del no­vio, de­ben con­tac­tar­se con la ma­dre de la jo­ven y arre­glar la si­tua­ción”, ha­bría di­cho la mu­jer.

Pe­ro lo cier­to es que, has­ta ayer la fa­mi­lia del pre­sun­to “e­na­mo­ra­do”, aún no ha­bía lla­ma­do y ha­bía pre­o­cu­pa­ción de par­te de los alle­ga­dos a la ado­les­cen­te.

Y así, co­mo quien no quie­re la co­sa, “cuan­do ellos me lla­men pa­ra arre­glar, yo voy a avi­sar­le a las au­to­ri­da­des”, con­clu­yó la fu­tu­ra sue­gra.

Fuen­tes po­li­cia­les con­sul­ta­das al res­pec­to in­di­ca­ron a épo­ca que “es­ta si­tua­ción ya se ha vis­to an­te­rior­men­te y de­bi­do a que es par­te de la cul­tu­ra de esa co­mu­ni­dad, la Jus­ti­cia no pue­de avan­zar mu­cho más si no hay de­nun­cia de la pro­ge­ni­to­ra”.