16 de Agosto: Día de San Roque, Patrono de los enfermos y de los perros

Cada 16 de agosto se conmemora el d铆a de San Roque, conocido como el patrono de los enfermos y de las mascotas en la fe cat贸lica, conocido por ayudar a las personas en tiempos de epidemia.

San Roque se acerc贸 a un hospital de Roma para ayudar a curar a los infectados por la peste que arrasaba en la ciudad, all铆 fue donde se contagi贸 de ese mal. Entonces se alej贸 para instalarse en una zona deshabitada y des茅rtica para no contagiar a otros, sufriendo la falta de comida ni bebida, y esperando la hora de su muerte, pero hubo algo que lo ayud贸 a sobrevivir: un perro de una casa importante de la ciudad empez贸 a tomar cada d铆a un pan de la mesa de su amo e irse al bosque a llev谩rselo a Roque, y, seg煤n cuentan algunas versiones, todos los d铆as lam铆a las 煤lceras de su cuerpo.

Este perro es el que aparece en la estampita que lo representa, y la raz贸n por la cual tambi茅n se lo considera el patrono de los perros, en la que aparece con un pan en su hocico, ofreci茅ndoselo al santo.

Apenas San Roque se sinti贸 curado, se dispuso a volver a su ciudad de Montpellier, pero al llegar la ciudad estaba en guerra y fue confundido con un esp铆a por los militares y lo encarcelaron. Estuvo 5 a帽os en la prisi贸n, hasta que muri贸 el 16 de agosto de 1327.

No hay certezas sobre su fallecimiento, solo la fecha aproximada y que, al prepararlo para echarlo al ata煤d, descubrieron en su pecho una se帽al de la cruz que su padre le hab铆a trazado de peque帽o, por lo que se dieron cuenta que hab铆a sido hijo del gobernador de la ciudad. La gente de Montpellier acudi贸 a su funeral y desde entonces empez贸 a conseguir de Dios admirables milagros y no ha dejado de conseguirlos por montones en tantos siglos.

Existe un dicho popular que perdura y que vincula al santo con el mejor amigo del ser humano: 鈥溌an Roque, San Roque! 隆Que este perro no me mire ni me toque!鈥, reza el refr谩n, que se hizo masivo durante una epidemia de rabia, y se la pronunciaba para invocar la protecci贸n del santo.