5 conductas tóxicas que tienen muchos padres con sus hijos

Las etiquetas da帽an la relaci贸n entre los padres y los hijos. Al hacerlo, los padres empiezan a asociar todos los comportamientos de los hijos con las etiquetas que les han asignado en vez de profundizar en los motivos concretos por los que sus hijos se est谩n desarrollando de ese modo.

Si los ni帽os oyen que sus padres los califican de un determinado modo, quiz谩s acepten que esa es su realidad y empiecen a actuar acorde a dicha etiqueta, aunque no les resulte natural.

Incluso etiquetas positivas como 鈥澛u茅 inteligente eres!鈥 pueden ser peligrosas, asegura Amy McCready, educadora de padres, fundadora de聽Positive Parenting Solutions聽y autora de聽If I Have to Tell You One More Time.

鈥淐uando a un ni帽o le resaltas su inteligencia o sus buenas capacidades f铆sicas, tambi茅n le est谩s diciendo: 鈥楽olamente has conseguido superar ese objetivo por tus capacidades naturales, as铆 que no tienes tanto m茅rito鈥. Es m谩s, en el caso de que ese ni帽o suspenda el siguiente examen, se sentir谩 a煤n m谩s confuso y desanimado, porque empezar谩 a poner en duda las capacidades a las que se aferraba. 鈥楽i soy tan inteligente, 驴por qu茅 he fracasado?鈥欌.