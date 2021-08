“De tal palo… tal astilla”

12 agosto, 2021 13

Que en una familia el pillaje, lo ilegal y la violencia sea cosa común, no trae implícito que los hijos sigan el mismo camino de sus padres. Aunque esta, no fue la excepción de la regla, ya que M. E. Ramírez, el ladrón baleado el martes por la noche durante un fallido robo, siguió desde corta edad los pasos de su padre José Oscar “Huevo Frito” Ramírez.

Un peso pesado, que supo conformar una peligrosa banda que sembró el terror entre la década de los 90 y el inicio del nuevo milenio. Robo y homicidio formaron parte de su historial y lo que lo llevó a purgar una larga condena en la Unidad Penal Nº 1, junto a sus socios, Raúl “Monchi” Tuama, su “amigo” y “socio” en el delito.

Pero la suerte de Ramírez cambió dramáticamente el 19 de marzo de 2007. Un quiebre manifiesto en la relación entre él y Tuama generó que ambos, líderes en sus respectivos pabellones, desencadenaran una sangría carcelaria, tras un choque de presos dentro del penal, que hacía décadas no se veía. El rumor de que Ramírez estaba planeando un golpe contra su ex socio llegó rápido a quien sería víctima, que luego se transformó en victimario.

Al menos diez guardiacárceles resultaron heridos, uno de ellos había sido tomado de rehén y hasta apuñalado en la espalda durante el motín. Toda una pantalla para el verdadero objetivo de fondo; terminar de la manera más despiadada y sanguinaria con la “competencia” por el liderazgo del Penal 1. El resultado, José “Huevo Frito” Ramírez, de 38 años, casi decapitado con varias puñaladas en todo su cuerpo y con un hacha clavada en la cabeza. Sus compañeros de celda, Ramón María “Arnold” Centurión y Samuel Antonio Céspedes corrieron la misma suerte fatal, heridos a balazos y puñaladas. Este último, agonizó en el Hospital Escuela hasta perder la vida.

M.E. Ramírez tenía sólo ocho años cuando le sucedió esto a su padre, pero no tardó tanto en seguir los mismos pasos.