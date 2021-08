Messi, entre lágrimas: “Me hubiese gustado despedirme de otra manera”

8 agosto, 2021 2

Un Messi sumamente conmovido le habló al mundo y cerró un ciclo de más de 20 años en el club catalán. Repasá lo más destacado.

Ni una palabra llegó a pronunciar Lionel Messi que ya estaba lagrimeando, apenas ingresado al auditorio este domingo para su conferencia de prensa de despedida del Barcelona. Antonella Roccuzzo, quien estaba en primera fila junto a sus hijos, tuvo que levantarse para alcanzarle unos pañuelos. Un verdadero fin de era, la del rosarino y el club catalán, que lo despidió con sus 35 trofeos en la sala.

No hubo dardos, al menos súper explícitos, ni confirmación de su nuevo destino, a pesar de que todos apuntan al París Saint-Germain. Casi que sólo hubo lugar para la emoción y, sobre todas las cosas, el aseguramiento por parte del rosarino de que hizo “todo lo posible” para seguir en el Barcelona. Aquí, los fragmentos más destacados del discurso del goleador.

“Buen día, la verdad que no se si voy a poder hablar. En estos últimos días estuve pensando, dándole vuelta… A ver qué podía decir y no me salía nada, estaba bloqueado. Como lo estoy ahora todavía. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años, de hacer toda mi vida acá. No estaba preparado. El año pasado cuando se armó todo el lío del burofax sí que lo estaba. Pero este año no. Este año estaba convencido de que íbamos a seguir acá, mi familia y yo, en nuestra casa, que es lo que más queríamos”.

“Me hubiese gustado despedirme de otra manera. Nunca imaginé mi despedida porque no lo pensaba pero creo que no la hubiese imaginado de esta manera. Me hubiese gustado hacerlo con gente en el campo, poder escuchar una última ovación, un último cariño. Lo extrañé mucho durante esta pandemia. Me retiro de este club sin verlos y ya va más de un año y medio. Pero bueno, se dio así”.

“Fue un baldazo de agua fría. No lo esperábamos. Fue muy triste, duro… Hasta el día de hoy que estamos asimilándolo como podemos. Cuando me vaya de acá seguramente que me va a caer más la ficha todavía y va a ser peor. Pero bueno, lo importante es que voy a estar arropado de mi familia, mis seres queridos. Y lo más importante es que voy a seguir jugando al fútbol, que es lo que más me gusta hacer y una vez que empiece seguramente se me va a pasar todo esto”.

Sobre su salida

“Estaba todo arreglado y a último momento por el tema de LaLiga no se pudo hacer. Es lo que dijo Laporta (Joan; el presidente del club). Teníamos todo arreglado y no se pudo hacer”.

“No sé (si el club hizo todo lo posible), lo que tengo claro es que yo sí hice todo lo posible. El club, Laporta, dijo que no se pudo por un tema de LaLiga pero escuché muchísimas cosas que se dijeron de mi, de por qué no seguía. Pero aseguro que hice todo lo posible para quedarme, porque quería quedarme. El año pasado no quería quedarme y también lo dije. Este año sí que quería y no se pudo. De mi parte no engañé la gente”.