Comu sigue ganando y se acerca al cuadrangular final

8 agosto, 2021 16

Comunicaciones le ganó a la Fusión de Tucumán por 70 a 67 y de esta manera se afianza en el cuadrungular de semifinales que se juega en Jatchal (San Juan). El aurinegro remontó una diferencia de 16 puntos que su rival le llegó a sacar en el primer parcial. Santiago Ibarra fue el goleador del juego con 20 puntos mientas que Roberto Orresta sumó 18 en el equipo de Tucumán.

Comu cierra su participaci√≥n ma√Īana a las 17.30 enfrentando a Col√≥n de Corrientes.

Entretenido primer tiempo se jug√≥ en el ‚ÄúPapa Francisco‚ÄĚ. Los primeros diez minutos fueron de la Fusi√≥n que encontr√≥ gol desde donde se lo propuso. Arranc√≥ buscando a Freeman en la pintura que en el inicio no tuvo inconvenientes, despu√©s fue bien marcado. Esto gener√≥ que hundida la defensa para cerrar el gol interno, Comu dej√≥ lugar para los tiradores del equipo tucumano que no perdonaron. Con cuatro minutos jugados ya la Fusi√≥n ganaba 13 a 3 y dominaba las acciones. Comu ten√≠a cerrado el aro apenas un triple de Bejar en ese tiempo. Herrera empez√≥ a buscar opciones desde el banco pero no aparec√≠a la soluci√≥n y as√≠ la Fusi√≥n alcanz√≥ la m√°xima (16 puntos) a falta de 3.40. Orresta no perdonaba y empujaba a su equipo. Sin embargo un triple de Ibarra y otro de Viana acercaron a Comu para cerrar el parcial 26 a 15 arriba el conjunto de Tucum√°n.

El segundo parcial fue m√°s parejo. Ajust√≥ las marcas Comu pero las p√©rdidas fueron constantes en ambos equipos. Poco a poco con un buen trabajo de Ibarra Comu fue recortando la diferencia aprovechando la sequ√≠a que ten√≠a el rival producto de algunas malas decisiones a la hora de cerrar las jugadas. El partido se puso 30 a 28 y parec√≠a que la remontada del aurinegro llegar√≠a hasta el empate al menos, sin embargo en una r√°faga la Fusi√≥n volvi√≥ a meter un parcial de 5 a 0 con un triple de Rodr√≠guez y un doble de Orresta para ponerse 35 a 30. Sobre el final el mercede√Īo Mart√≠n Bonja, que juega en la Fusi√≥n¬† pesc√≥ un rebote y sell√≥ el resultado 37 a 30 de los primeros 20 minutos.

Tras la vuelta del descanso largo La Fusi√≥n arranc√≥ mejor y volvi√≥ a tomar una buena diferencia. Pas√°ndose bien la pelota y aprovechando a un Mart√≠n Bonja metido en el juego sac√≥ nueve de diferencia. Pero poco a poco Comu volvi√≥ al partido bien manejado por ‚ÄúNacho‚ÄĚ Far√≠as y con Mat√≠as N√ļ√Īez encarg√°ndose de sumar para recortar. As√≠ a falta de 3.19 la diferencia era de seis y con Comu. La Fusi√≥n no encontraba el gol y el parcial se cerr√≥ 54 a 51 a favor de los tucumanos.

Los √ļltimos 10 minutos fueron intensos y con pasajes de nerviosismo por parte de los dos equipos. El goleo fue repartido y el t√©cnico del equipo tucumano en un momento apost√≥ a tener dos internos grandes buscando complicar a Comu, un equipo de menos talla. El juego se hizo muy parejo y falta de cuatro minutos el equipo de Mercedes logr√≥ pasar al frente 60 a 58. Se lo ve√≠a m√°s s√≥lido al aurinegro y eso se vio en el rect√°ngulo porque meti√≥ un parcial de seis a cero cuando quedaban algo m√°s de dos minutos. Parec√≠a que el juego se lo llevaba sin embargo La Fusi√≥n no se dio por vencido y con un triple de Carrizo volvi√≥ a ponerse en partido, 68 a 67. Comu lo cerr√≥ mejor, tuvo que reponer varias veces porque La Fusi√≥n ten√≠a faltas para dar. No le pes√≥ a Comu la manera en que se dio el final, los chicos lo jugaron muy concentrados y se quedaron con el triunfo por 70 a 67 que los pone muy cerca de estar en el cuadrangular final.

Parciales:   15/26; 15/11 (30-37);21/17;19/13(70-67)

Arbitros: Micaela Prado; Rodrigo Oliver; Santiago Díaz.

Estadio: Papa Francisco