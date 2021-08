Fue vendedor ambulante, sufrió bullying y ahora triunfa como “el asador bostero”: la historia de Maxi Martínez

Tiene 42 años, es fanático de Boca y amante de la cocina. “Muchos de los que se burlaron de mí por tener enanismo me pidieron perdón”, señaló.

A pesar de que los tiempos han cambiado y el ser humano evolucionó demasiado en muchos aspectos, la discriminación sigue siendo frecuente en un sector de la sociedad que, generalmente, opta por lanzar críticas desde el más cobarde anonimato. Maximiliano Martínez (42), el influencer e hincha de Boca que tiene enanismo y le encanta hacer asados en su canal de Youtube, la pasó mal con los haters cuando empezó a hacerse conocido, pero con los meses logró transformar esas burlas colectivas en pedidos de disculpas.

Antes de la fama, el hombre se levantaba muy temprano por la mañana y partía desde su casa hacia distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires como Pergamino o Arrecifes para comercializar artículos de limpieza. “Siempre fui un laburante que se ganó la vida”, expresó.

Según su testimonio, ese oficio le duró poco porque la calle se había puesto picante. “Había bandas criminales y la Policía te cortaba la jornada por averiguación de antecedentes”, dijo.

Su salto a la fama

“En 2018 yo estaba en un grupo de Facebook de hinchas de Boca y los integrantes publicaban fotos haciendo asado. En ese momento no quise ser menos y se me ocurrió subir una similar. Ellos lo aceptaron bien, pero no calculé que se iba a compartir por todos lados”, indicó Martínez, quien precisó que “la imagen se viralizó rápidamente y comenzó el bullying en manada, por lo que decidí abrirme una cuenta de Twitter y combatirlos”.

A partir de allí, cosechó miles de seguidores que todos los días aguardaban sus posteos y mensajes anti-bullying. Aunque fue la pasión por el Xeneize y la habilidad para la parrilla, lo que lo impulsó a descubrir una faceta que luego supo monetizar.

“De chiquito nunca tuve problemas con nadie. Ni en el barrio, ni en la escuela. Jamás había sufrido bullying hasta que me tocó ser popular en la era de las redes sociales”, aseguró el hombre. En tanto reconoció que “son muchos los que me escriben por privado para pedirme disculpas por haberme atacado en algún momento. La mayoría discrimina a través de perfiles falsos o se esconde detrás de una computadora para opinar. Pero por suerte ya lo sé manejar y trato de no responder. Solo les paso cabida a los que tiran buena onda”.

A principios del año pasado, Martínez abrió su propio canal de Youtube denominado “Maxi el asador bostero”, donde comparte recetas.

“A todos aquellos que sufren o han sufrido discriminación, les digo que no hay que darles bola a los odiadores y meterle para adelante en lo que se propongan. Lo pueden hablar con amigos o con la familia, que son los que siempre van a querer lo mejor para uno”, recomendó.