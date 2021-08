Santa Cruz: robó vino de un kiosco y lo noquearon de una piña

5 agosto, 2021 5

Ocurrió en Río Gallegos y las imágenes del momento fueron viralizadas en las redes.

Ayer se viralizó un video en el que la dueña de un kiosco de Río Gallegos, en Santa Cruz, se enfrenta con un hombre que le roba un par de vinos de su local y tras la intervención de un tercero, el ladrón es noqueado en plena vereda.

El episodio, difundido por el diario La Opinión Austral, ocurrió en un kiosco de Río Gallegos, en la Av. San Martín frente al predio del Ejército, cuando un hombre fue sorprendido robando unos vinos del local. La dueña del lugar, que pudo ver cómo el ladrón colocaba dos vinos en una bolsa y salía del comercio, lo siguió hasta la vereda y lo encaró.

“¿Estuviste robando? Tengo las filmaciones tuyas, ya me traes la plata. Me robaste vino, te tengo filmado. ¿Qué te pensás, que soy p…? Estás todo chupado porque te estuviste robando todos los vinos y te los chupaste. ¿Vos que te pensás que yo tengo un negocio para que vos vengas y me robes?”, se escucha a la mujer gritarle al ladrón cara a cara.

El hombre, en evidente estado de ebriedad, le niega haber robado la mercadería y es entonces, que según lo que se alcanza a ver en el video, aparece otra persona en escena, desde un costado y de la que solo se ve un brazo, y noquea al ladrón de un golpe.

Si bien no se ha difundido qué ocurrió después, en el video se escucha a alguien diciendo que se llame a la policía.